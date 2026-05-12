आज मचेगी लूट, शुरू हो रही OnePlus Nord CE 6 Lite की सेल, 20 हजार से कम में 7000mAh बैटरी

OnePlus Nord CE 6 Lite में 6.72-इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस डिस्प्ले का पीक रिफ्रेश रेट कुछ खास ऐप्स में गेम खेलने के लिए ही रिजर्व है। रोजाना के इस्तेमाल के लिए, यह पैनल ज्यादा से ज्यादा 120 हर्ट्ज पर काम करता है, जो इस सेगमेंट के ज्यादातर स्मार्टफोन के जैसा ही है। गेमर्स के लिए, इस डिवाइस में एक ऐसा पैनल है जो शूटर गेम्स में 90 FPS तक और रनर गेम्स में 144 FPS तक की स्पीड बनाए रख सकता है।
लेटेस्ट OnePlus Nord CE 6 Lite में MediaTek Dimensity 7400 Apex चिपसेट लगा है, जिसे 4nm प्रोसेस पर बनाया गया है और इसके साथ UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है। वनप्लस का दावा है कि AnTuTu टेस्ट में 1,030,000 स्कोर के साथ यह सेगमेंट का सबसे तेज फोन है। हैवी यूज के दौरान तापमान को कंट्रोल में रखने के लिए, डिवाइस में 5,300sqmm का वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। फोन मिलिट्री ग्रेड MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ आता है और एंड्रॉयड पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 16 पर चलता है।
इसमें 7000mAh की बैटरी है, और कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर दो दिनों तक चल सकता है। इस बैटरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि छह साल इस्तेमाल करने के बाद भी यह अपनी असली क्षमता का 80 प्रतिशत तक बनाए रखती है। जब इसे रिचार्ज करने की जरूरत होती है, तो 45W सुपरवूक वायर्ड चार्जिंग इसे तेजी से फिर से चार्ज कर देती है।
इसके कैमरा सेटअप में 50MP का प्राइमरी सेंसर है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है; इसके साथ ही पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए 2MP का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। सामने की तरफ, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का कैमरा है। इसमें ढेर सारे AI फोटोग्राफी टूल्स हैं, जिसमें एआई परफेक्ट शॉट, एआई रिफ्लेक्शन इरेज़र, एआई डिटेल बूस्ट, एआई पोर्ट्रेट ग्लो, एआई इरेज़र और एआई रिफ्रेम शामिल हैं। साथ ही 4K सपोर्ट वाली Motion Photos भी हैं। इसमें गूगल का Gemini AI भी मौजूद है, जिसमें Gemini Live के साथ-साथ कैमरा और स्क्रीन-शेयरिंग फंक्शनैलिटी भी मिलती है।
OnePlus Nord CE 6 Lite तीन कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। इसका बेस 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये और टॉप-एंड 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये है। ग्राहक HDFC बैंक कार्ड पर 2,000 रुपये की छूट पा सकते हैं, जिससे इन तीनों वेरिएंट की प्रभावी कीमतें घटकर क्रमशः 18,999 रुपये, 20,999 रुपये और 23,999 रुपये हो जाएंगी। फोन दो कलर ऑप्शन - Vivid Mint और Hyper Black - में उपलब्ध है। इसे Amazon, OnePlus.in, OnePlus Store ऐप और OnePlus Experience Stores से खरीदा जा सकता है।