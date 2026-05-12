आज मचेगी लूट, शुरू हो रही OnePlus Nord CE 6 Lite की सेल, 20 हजार से कम में 7000mAh बैटरी

OnePlus Nord CE 6 Lite: कैमरा

इसके कैमरा सेटअप में 50MP का प्राइमरी सेंसर है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है; इसके साथ ही पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए 2MP का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। सामने की तरफ, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का कैमरा है। इसमें ढेर सारे AI फोटोग्राफी टूल्स हैं, जिसमें एआई परफेक्ट शॉट, एआई रिफ्लेक्शन इरेज़र, एआई डिटेल बूस्ट, एआई पोर्ट्रेट ग्लो, एआई इरेज़र और एआई रिफ्रेम शामिल हैं। साथ ही 4K सपोर्ट वाली Motion Photos भी हैं। इसमें गूगल का Gemini AI भी मौजूद है, जिसमें Gemini Live के साथ-साथ कैमरा और स्क्रीन-शेयरिंग फंक्शनैलिटी भी मिलती है।