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आ रहा OnePlus का ऑलराउंडर फोन, इसमें 9000mAh की तगड़ी बैटरी, इतनी होगी कीमत

OnePlus का ऑलराउंडर फोन अब भारत में धूम मचाने आ रहा है। फोन 7 अप्रैल को शाम 7PM लॉन्च होगा और 9 अप्रैल दोपहर 12PM से खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि वनप्लस के इस धाकड़ फोन में क्या-क्या खास मिलेगा...

Arpit SoniApr 05, 2026 01:25 pm IST
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OnePlus Nord 6: पावरफुल कैमरा

OnePlus Nord 6 में डुअल रियर कैमरा होगा, जिसमें 50MP का Sony Lytia प्राइमरी कैमरा होगा, जिसमें 2x जूम, डुअल-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन और एक मल्टी-फोकस सेंसर होगा। मेन कैमरे के साथ 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा भी होगा, जो 112-डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देगा। सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा होगा, जो होल-पंच डिस्प्ले कटआउट के अंदर लगा होगा। यह फोन पीछे के मेन कैमरे से 4K/60 fps पर वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा। यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आएगा।

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OnePlus Nord 6: बड़ा और स्मूद डिस्प्ले

OnePlus Nord 6 में एक फ्लैट 1.5K AMOLED 'Sunburst HDR' डिस्प्ले होगा, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz तक, पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स तक, मिनिमम ब्राइटनेस 2 निट्स और PWM डिमिंग 3840Hz होगी। इस टचस्क्रीन में Aqua Touch 2.0 भी होगा, जिससे यूजर्स गीली या नम उंगलियों से भी आसानी से फोन चला सकेंगे।

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OnePlus Nord 6: तेजतर्रार प्रोसेसर

OnePlus Nord 6 में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट होगा, साथ ही एड्रेनो 835 जीपीयू, 12GB तक LPDDR5x रैम और 256GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलेगी। फोन में G2 वाई-फाई चिप भी है, जो इसके फ्लैगशिप फोन OnePlus 15 में भी मौजूद है। इस चिप में चार एफिशिएंसी कोर, तीन परफॉर्मेंस कोर और एक प्राइम कोर हैं, जो 3.2GHz की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं। दावा है कि इस फोन ने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 2,503,854 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और यह 136% तक बेहतर सीपीयू परफॉर्मेंस, 64% बेहतर जीपीयू परफॉर्मेंस और 25% बेहतर AI परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। फोन Android 16 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 16 के साथ आएगा।

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OnePlus Nord 6: बड़ी बैटरी और लंबी बैटरी लाइफ

यह भी कंफर्म हो गया है कि OnePlus Nord 6 में 9,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी होगी, जो 80W सुपरवूक वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। दावा है कि सामान्य इस्तेमाल पर यह 2.5 दिन तक का बैटरी बैकअप देगी। एक बार चार्ज करने पर यह लगभग 16.6 घंटे तक गूगल मैप्स नेविगेशन, 26.9 घंटे तक यूट्यूब पर वीडियो देखने या 6.3 घंटे तक 4K/60 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा देगा।

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OnePlus Nord 6: कीमत और कलर ऑप्शन्स

यह फोन देश में Amazon के जरिए फ्रेश मिंट, पिच ब्लैक और क्विक सिल्वर कलर ऑप्शन में बेचा जाएगा। भारत में इसकी कीमत 35,000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच होगी। जानकारी के लिए बता दें कि OnePlus Nord 5 को भारत में जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। इसके बेस मॉडल (8GB+128GB) की शुरुआती कीमत 31,999 रुपये थी। वहीं, इसके हायर-एंड ऑप्शन (12GB+256GB) की कीमत 34,999 रुपये रखी गई थी। इसका टॉप मॉडल (12GB+512GB) 37,999 रुपये में आया था।

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