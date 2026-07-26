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सबको नचा देगा यह टैबलेट, पहला जिसमें 9 JBL स्पीकर, आ रहे ये दो धांसू डिवाइस

नया स्मार्टफोन या टैबलेट खरीदने का प्लान है, तो यह खबर आपके काम की है। अगले हफ्ते वनप्लस का नया फोन और मोटोरोला का नया टैब भारत में डेब्यू करने वाले हैं। दोनों 31 जुलाई को लॉन्च होंगे। देखें क्या-क्या खास मिलेगा...

Arpit SoniJul 26, 2026 11:17 am IST
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Moto Pad 70 Groove: लॉन्च डेट

मोटोरोला का यह धांसू टैबलेट भारत में 31 जुलाई को लॉन्च होने के लिए तैयार है। फोन की माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हो गई है, जहां कंपनी ने इसके खास फीचर्स को टीज किया है, जिससे यह भी कंफर्म हो गया है कि यह टैब फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह फोन ग्रीन कलर ऑप्शन में आएगा।

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Moto Pad 70 Groove: दमदार साउंड

मोटोरोला का कहना है कि यह 9 JBL स्पीकर सेटअप के साथ आने वाला भारत का पहला टैब है। इसमें चार ट्वीटर, तीन वूफर और दो पैसिल रेडिएटर लगे हैं। इसमें डेडिकेटेड बास यूनिट लगा है। यह डॉल्बी एटमॉस ट्यूनिंग, हाई-रेस ऑडियो और हाई-रेस ऑडियो वायरलेस सर्टिफिकेशन के साथ आता है। कुल मिलाकर, टैबलेट का ऑडियो सिस्टम 7.2-चैनल सिनेमैटिक ऑडियो सिस्टम का उपयोग करके 48W स्टीरियो आउटपुट तक देता है। इसके रियर पैनल पर जेबीएल ब्रांडिंग के साथ बीच में गोलाकार जालीदार ग्रिल दिखाई देती है। इसमें एक बिल्ट-इन सर्कुलर फोल्ड-आउट स्टैंड भी है जो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, लीन, स्टैंड, हैंगिंग और थिएटर मोड को सपोर्ट करता है। बैक पैनल पर ही वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए बटन दिए गए हैं।

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Moto Pad 70 Groove: डिस्प्ले और बैटरी

मोटो पैड 70 ग्रूव में 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10 और डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ 12-1-इंच 2.5K डिस्प्ले और हाई ब्राइटनेस मोड (HBM) में 800 निट्स तक ब्राइटनेस होगी। टैबलेट में 10,200mAh की बैटरी है, जिसके बारे में मोटोरोला का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 15 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकता है। टैबलेट बॉक्स में 68W चार्जर के साथ आएगा।

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OnePlus N6x: लॉन्च डेट और कलर्स

वनप्लस का यह फोन भारतीय बाजार में 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह फोन भारत में Amazon और OnePlus India ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। यह फोन देश में दो कलर ऑप्शन - बरगंडी रेड और आइस ब्लू - में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये हो सकती है।

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OnePlus N6x: पावरफुल बैटरी

वनप्लस ने इस फोन के लिए बनाई खास माइक्रोसाइट पर फोन की बैटरी डिटेल्स का खुलासा कर दिया है। इस स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी होगी। कंपनी का दावा है कि वनप्लस N6x की बैटरी लाइफ 2.5 दिन तक चलेगी। इसके अलावा, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि OnePlus N सीरीज का यह आने वाला फोन एक बार चार्ज करने पर 20.56 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 133.56 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक, 25.04 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग टाइम या 11.26 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम देगा।

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OnePlus N6x: डिस्प्ले और कैमरा (संभावित)

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.67-इंच एचडी प्लस एलसीडी टचस्क्रीन होगी। यह भी कहा जा रहा है कि अपकमिंग फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6000 सीरीज चिपसेट, 50 मेगापिक्सेल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा पैक करेगा।

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