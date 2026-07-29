गिरने पर भी नहीं टूटेगा OnePlus N6x, इसमें AI फीचर्स की भरमार, ढाई दिन चलेगी बैटरी

OnePlus N6x 5G: AI फीचर्स की भरमार

वनप्लस ने अब OnePlus N6x 5G की अमेजन माइक्रोसाइट को नई डिटेल्स के साथ अपडेट कर दिया है। लिस्टिंग के अनुसार, अपकमिंग वनप्लस फोन में AI-पावर्ड कई कैमरा फीचर होंगे, जिनमें AI पोर्ट्रेट ग्लो, AI इरेजर और AI अनब्लर शामिल हैं। AI Portrait Glow फीचर कम रोशनी में भी चेहरे को चमकदार बनाता है और स्किन टोन को नैचुरल बनाए रखता है। AI Eraser की मदद से यूजर्स एक ही टैप में फोटो से अनचाहे लोगों या चीजों को हटा सकते हैं, और इस फीचर का इस्तेमाल दिन में 400 बार तक किया जा सकता है। डिवाइस पर AI Unblur फीचर भी मिलेगा, जिससे यूजर्स हिलती-डुलती चीजों (जैसे लोगों और पालतू जानवरों) की धुंधली तस्वीरों को बेहतर बना सकेंगे।