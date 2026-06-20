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फुल चार्ज में 3 दिन चलेगा OnePlus N6, पूरे 60 महीने मिलेगी स्मूद परफॉर्मेंस; खुश कर देगी कीमत

OnePlus भारत में अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का तेजी से विस्तार कर रहा है। अब ब्रांड OnePlus N6 को लॉन्च करने की तैयारी में है। फोन की माइक्रोसाइट Amazon पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट और खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। देखें अपकमिंग फोन में क्या खास होगा...

Arpit SoniJun 20, 2026 11:30 am IST
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OnePlus N6: लॉन्च डेट और कीमत

OnePlus N6 भारत में 30 जून को लॉन्च होगा। अमेजन पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिससे यह कंफर्म होता है कि लॉन्च के बाद इसे अमेजन पर बेचा जाएगा। लॉन्च से पहले, कंपनी ने इसकी कीमत का भी हिंट दे दिया है। फोन की कीमत 18,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच होगी।

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OnePlus N6: बैटरी और चार्जिंग स्पीड

फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी बैटरी है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन 8000mAh बड़ी बैटरी के साथ आएगा, जिसके बारे में वनप्लस का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर तीन दिनों तक चल सकती है। फोन 45W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे फोन को तेजी से चार्ज करने में मदद मिलती है। वनप्लस का कहना है कि 7 साल की रेगुलर चार्जिंग के बाद भी N6 अपनी बैटरी की 80 प्रतिशत से अधिक सेहत बरकरार रखेगा। 5 मिनट की चार्जिंग में 1.7 घंटे तक यूट्यूब देख सकेंगे।

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OnePlus N6: डिजाइन भी जबर्दस्त

डिजाइन की बात करें तो OnePlus N6 का लुक सिंपल और साफ-सुथरा है। इसका पिछला हिस्सा सपाट है, जिसमें ऊपर बाईं ओर चौकोर शेप का कैमरा मॉड्यूल है और बीच में OnePlus की ब्रांडिंग है। पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल राइट साइड हैं, जबकि लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ USB Type-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और सिम ट्रे है, और ऊपर की तरफ एक सेकेंडरी माइक्रोफोन है। सामने की तरफ, होल-पंच कटआउट वाला फ्लैट डिस्प्ले है, जिसमें सेल्फी कैमरा लगा होगा।

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OnePlus N6: स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार)

एक लीक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फोन में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.78 इंच का LTPS OLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 सुपर प्रोसेसर से लैस होगा। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सेल कैमरा होगा। फोन में 27W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा।

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