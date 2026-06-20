फुल चार्ज में 3 दिन चलेगा OnePlus N6, पूरे 60 महीने मिलेगी स्मूद परफॉर्मेंस; खुश कर देगी कीमत

OnePlus N6: बैटरी और चार्जिंग स्पीड

फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी बैटरी है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन 8000mAh बड़ी बैटरी के साथ आएगा, जिसके बारे में वनप्लस का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर तीन दिनों तक चल सकती है। फोन 45W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे फोन को तेजी से चार्ज करने में मदद मिलती है। वनप्लस का कहना है कि 7 साल की रेगुलर चार्जिंग के बाद भी N6 अपनी बैटरी की 80 प्रतिशत से अधिक सेहत बरकरार रखेगा। 5 मिनट की चार्जिंग में 1.7 घंटे तक यूट्यूब देख सकेंगे।