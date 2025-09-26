OnePlus की दिवाली सेल में ₹7000 सस्ता हुआ दो 50MP AI कैमरे वाला सबसे सस्ता फ्लैगशिप किलर फोन

तोहफों के सीजन का आगाज होते ही टेक मार्केट में ऑफर्स की बौछार हो गई है, और OnePlus 13s उन स्मार्टफोनों में से है जिसे इस फेस्टिवल में खास छूट मिल रही है। वनप्लस की दिवाली सेल में यह फोन 7000 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। आइए डिटेल में आपको बताते है इस डील के बारे में:
OnePlus.in पर फोन का बेस वेरिएंट (12GB + 256GB) 50,999 रुपए में लिस्टेड है। लेकिन बैंक ऑफर्स और अन्य छूटों के बाद इसे 47,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। आगे जानिये बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स की डिटेल्स:
OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट से Axis और ICICI कार्ड उपयोग पर आप EMI पर फोन को खरीद कर 3000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही, नो-कोस्ट EMI विकल्प और एम्प्लोई के लिए अतिरिक्त ₹1,000 ऑफ़र भी मौजूद है।
एक अतिरिक्त खास ऑफर यह है कि प्रत्येक खरीदार को 3 महीने के लिए मुफ्त Google AI Pro सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, जिसमें 2TB क्लाउड स्टोरेज शामिल है। ध्यान दें कि ये ऑफर्स सीमित समय के लिए हो सकते हैं और स्टॉक व बैंक ऑफर Availability पर निर्भर करते हैं। खरीदने से पहले डिस्काउंट लागू है या नहीं यह चेक करना जरूरी है।
OnePlus 13s में 6.32 इंच का ProXDR LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 120Hz डायनामिक रिफ्रेश रेट है, जो स्क्रॉलिंग और गेमिंग को स्मूद बनाता है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स तक जाती है, यानी धूप में भी डिस्प्ले साफ नजर आएगा। कलर क्वालिटी की बात करें तो यह 100% DCI-P3 कलर स्पेस सपोर्ट करता है, जिससे फिल्में और गेम्स ज्यादा नैचुरल और ब्राइट दिखते हैं। फ्रंट और बैक डिज़ाइन प्रीमियम लुक के साथ आता है और IP65 रेटिंग होने से फोन धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहता है।
यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस है, जो हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है। इसके साथ 12GB तक RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें OxygenOS 15 है, जो Android 16 पर आधारित है। OnePlus ने वादा किया है कि फोन को 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी पैच मिलते रहेंगे। इसका मतलब है कि यह फोन लंबे समय तक अपडेटेड और सुरक्षित रहेगा।
फोटोग्राफी के लिए OnePlus 13s में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP Sony LYT-700 मुख्य सेंसर है, जो दिन और रात दोनों समय शानदार फोटो खींचता है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो कैमरा है, जिसमें 2x ऑप्टिकल ज़ूम और AI-बेस्ड फीचर्स दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें AI Beautification और HDR सपोर्ट है, जिससे फोटोज ज्यादा शार्प और नैचुरल दिखते हैं।
फोन में 5,850mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन आराम से चल सकती है। इसमें 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग तकनीक है, जिससे बैटरी 30 मिनट में लगभग 60% तक चार्ज हो जाती है। यानी भारी इस्तेमाल करने वालों को भी चार्जिंग का इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा।
OnePlus 13s का एक खास फीचर है Plus Key बटन, जो पुराने Alert Slider की जगह लाया गया है। इसे यूजर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कैमरा खोलना, स्क्रीन रिकॉर्ड करना या कोई ऐप लॉन्च करना। इसके अलावा, फोन में कई AI फीचर्स भी हैं जैसे: AI Translate (रीयल-टाइम ट्रांसलेशन), AI VoiceScribe (ऑटोमेटिक नोट्स बनाना), AI Detail Boost (फोटो में डिटेल बढ़ाना)