OnePlus की दिवाली सेल में ₹7000 सस्ता हुआ दो 50MP AI कैमरे वाला सबसे सस्ता फ्लैगशिप किलर फोन

OnePlus 13s डिस्प्ले और डिज़ाइन

OnePlus 13s में 6.32 इंच का ProXDR LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 120Hz डायनामिक रिफ्रेश रेट है, जो स्क्रॉलिंग और गेमिंग को स्मूद बनाता है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स तक जाती है, यानी धूप में भी डिस्प्ले साफ नजर आएगा। कलर क्वालिटी की बात करें तो यह 100% DCI-P3 कलर स्पेस सपोर्ट करता है, जिससे फिल्में और गेम्स ज्यादा नैचुरल और ब्राइट दिखते हैं। फ्रंट और बैक डिज़ाइन प्रीमियम लुक के साथ आता है और IP65 रेटिंग होने से फोन धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहता है।