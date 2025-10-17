OnePlus ने फोड़ा दिवाली बम! आज से ₹12,250 तक सस्ते हुए 6000mAh बैटरी, धाकड़ कैमरा, AI फीचर्स वाले 3 फोन्स

दिवाली की रौनक से पहले OnePlus ने अपने ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है कंपनी की लोकप्रिय AI स्मार्टफोन पर भारी छूट। वनप्लस दीवाली सेल 2025 के तहत OnePlus 13 सीरीज अब लॉन्च प्राइस से 12,250 रुपए तक की पर उपलब्ध हैं। वनप्लस की स्पेशल सेल आज 17 अक्टूबर से शुरू गयी है। इन फोन्स की खरीदारी OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon, और अन्य बड़े ऑफलाइन स्टोरों (Reliance Digital, Croma, Vijay Sales आदि) से कर सकते हैं।
अगर आप कम बजट में एक प्रीमियम और पावरफुल स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो OnePlus 13R आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। दिवाली सेल के दौरान यह फोन अब केवल ₹35,749 की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध है। इसमें चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने पर ₹2,250 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।
OnePlus 13R उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो फ्लैगशिप फीचर्स कम कीमत में चाहते हैं। इसमें Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट है और 6.74 इंच का AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है। फोन में 5500mAh बैटरी है जो 100W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे फोन कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाता है। कैमरा में 50MP Sony IMX890 सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो लेंस है। फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। OnePlus 13R OxygenOS 15 (Android 15) पर चलता है और इसमें AI टास्क असिस्टेंट, स्मार्ट फाइल ऑर्गनाइजर और गेम बूस्टर जैसे फीचर्स मौजूद हैं। यह फोन प्रीमियम लुक और सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ मिड-रेंज सेगमेंट में शानदार वैल्यू ऑफर करता है।
जो यूजर्स OnePlus 13s का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह दिवाली बेहद खास साबित होने वाली है। कंपनी इस फोन को ₹47,749 की प्रभावी कीमत में बेच रही है। इस पर ₹3250 का बैंक डिस्काउंट शामिल है। एक्सचेंज बोनस का लाभ लेने के लिए यूजर्स को अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करना होगा।
OnePlus 13s में वही हाई-एंड डिज़ाइन और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है जो 13 में है, लेकिन इसे थोड़ा किफायती बनाया गया है। इसमें Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट है जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहद स्मूद परफॉर्मेंस देता है। फोन में 6.74 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट मौजूद है। कैमरा सेटअप में 50MP Sony IMX890 प्राइमरी लेंस, 32MP टेलीफोटो और 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। यह मॉडल 5500mAh बैटरी और 100W चार्जिंग के साथ आता है। OnePlus 13s में AI-सक्षम फोटो एन्हांसमेंट, स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट और Voice-to-Type जैसे नए फीचर्स शामिल हैं।
OnePlus 13 सीरीज का टॉप-एंड मॉडल यानी OnePlus 13 अब सेल में अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। यह प्रीमियम फोन अपने लॉन्च प्राइस से सीधा ₹8,000 सस्ता मिल रहा है। जहां पहले इसकी कीमत ₹69,999 थी, वहीं अब इसे मात्र ₹61,999 में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, ग्राहक बैंक ऑफर के तहत ₹4250 तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी पा सकते हैं। जिससे 12,250 रुपए की सीधी छूट मिल जाएगी।
OnePlus 13 कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो Snapdragon 8 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 6.82 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो QHD+ रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में 5500mAh की बड़ी बैटरी है जो 100W SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप में 50MP का मुख्य सेंसर, 48MP अल्ट्रा-वाइड और 64MP टेलीफोटो लेंस शामिल है। फोन का डिजाइन प्रीमियम ग्लास फिनिश और कर्व्ड एज के साथ आता है।