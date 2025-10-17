OnePlus ने फोड़ा दिवाली बम! आज से ₹12,250 तक सस्ते हुए 6000mAh बैटरी, धाकड़ कैमरा, AI फीचर्स वाले 3 फोन्स

OnePlus 13R की खासियत

OnePlus 13R उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो फ्लैगशिप फीचर्स कम कीमत में चाहते हैं। इसमें Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट है और 6.74 इंच का AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है। फोन में 5500mAh बैटरी है जो 100W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे फोन कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाता है। कैमरा में 50MP Sony IMX890 सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो लेंस है। फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। OnePlus 13R OxygenOS 15 (Android 15) पर चलता है और इसमें AI टास्क असिस्टेंट, स्मार्ट फाइल ऑर्गनाइजर और गेम बूस्टर जैसे फीचर्स मौजूद हैं। यह फोन प्रीमियम लुक और सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ मिड-रेंज सेगमेंट में शानदार वैल्यू ऑफर करता है।