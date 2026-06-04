OnePlus Community Sale शुरू: OnePlus 13, OnePlus 15 और Nord सीरीज के फोन्स पर ₹17,000 तक की छूट, 10 जून तक बचत का मौका

OnePlus Community Sale की बेस्ट डील

अगर आप नया OnePlus स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है। OnePlus ने भारत में Community Sale की घोषणा कर दी है। यह सेल 4 जून से 10 जून 2026 तक चलेगी। इस दौरान कंपनी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, Nord सीरीज फोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। सेल में सीधे प्राइस कट के साथ बैंक छूट भी दी जा रही जिससे फोन पर आपको हजारों का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस सेल के दौरान ग्राहक OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से फोन को खरीद पाएंगे।