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OnePlus Community Sale शुरू: OnePlus 13, OnePlus 15 और Nord सीरीज के फोन्स पर ₹17,000 तक की छूट, 10 जून तक बचत का मौका

OnePlus Community Sale आज 4 जून से शुरू हो गई है। इस सेल में OnePlus 13, OnePlus 15, Nord 6 सीरीज, टैबलेट और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भारी छूट का फायदा मिल रहा है। सेल में फोन को 17,000 रुपए तक की छूट के साथ खरीदा जा सकता है:

Himani GuptaJun 04, 2026 01:48 pm IST
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OnePlus Community Sale की बेस्ट डील

अगर आप नया OnePlus स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है। OnePlus ने भारत में Community Sale की घोषणा कर दी है। यह सेल 4 जून से 10 जून 2026 तक चलेगी। इस दौरान कंपनी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, Nord सीरीज फोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। सेल में सीधे प्राइस कट के साथ बैंक छूट भी दी जा रही जिससे फोन पर आपको हजारों का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस सेल के दौरान ग्राहक OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से फोन को खरीद पाएंगे।

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OnePlus के इन फोन्स 17,000 रुपए तक की छूट

खास बात यह है कि OnePlus 13 जैसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर 17,000 तक की छूट दी जा रही है। वहीं नए OnePlus 15 और OnePlus 15R पर भी 3000 रुपए बैंक ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा Nord 6, Nord CE6 सीरीज के स्मार्टफोन्स पर 2000 रुपए तक की छूट। आगे डिटेल में जानिये किस फोन पर कितने की छूट और सेल में कितने रुपए में खरीद सकते हैं आप:

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OnePlus 13 पर मिल रहा सबसे बड़ा फायदा

इस सेल की सबसे बड़ी डील OnePlus 13 पर देखने को मिल रही है। फोन की ओरिजिनल कीमत 69,999 रुपए है, लेकिन 12,000 रुपए के प्राइस कट और 5,000 रुपए के बैंक डिस्काउंट के बाद फोन पर 17000 रुपए की छूट मिल जाएगी। इससे आप सिर्फ 52,999 रुपए में फोन को खरीद पाएंगे।

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OnePlus 15 पर ऑफर्स

OnePlus ने इस साल लॉन्च किए गए OnePlus 15 और OnePlus 15R को भी सेल में शामिल किया है। OnePlus 15 की कीमत 77,999 रुपए है, लेकिन 3,000 रुपए के इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट के बाद इसे 74,999 रुपए में खरीदा जा सकता है।

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OnePlus 15R पर भी तगड़ी छूट

वहीं OnePlus 15R पर भी 3000 रुपए की बैंक छूट है। यह फोन 54,999 रुपए में लॉन्च हुआ था लेकिन अब सेल में इसे 51,999 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। कंपनी वनप्लस 15 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन्स पर 6 महीने तक की No-Cost EMI भी ऑफर कर रही है, जिससे ग्राहकों के लिए खरीदारी आसान हो जाती है।

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OnePlus 13s भी हुआ बेहद सस्ता

OnePlus 13s को कंपनी ने कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया था। इस फोन की कीमत 54,999 रुपए है। Community Sale के दौरान इस पर 2,000 रुपए की सीधी छूट और 3,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इन ऑफर्स के बाद फोन को 49,999 रुपए में खरीदा जा सकता है।

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OnePlus Nord 6 पर भी जबरदस्त डील्स

OnePlus ने अपनी पॉपुलर Nord सीरीज पर भी आकर्षक ऑफर्स दिए हैं। OnePlus Nord 6 की कीमत 42,999 रुपए है, लेकिन 2,000 रुपए के बैंक डिस्काउंट के बाद इसे 40,999 रुपए में खरीदा जा सकता है।

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OnePlus Nord CE6 और Nord CE6 Lite पर गजब की छूट

OnePlus Nord CE6 को सेल में 29,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस फोन को 31,999 रुपए में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा Nord CE6 Lite पर 1,500 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर 21,499 रुपए रह जाती है।

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