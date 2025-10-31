OnePlus 15 के साथ मिलेंगे ₹4000 के फ्री गिफ्ट्स, पहली सेल इस दिन; यह है खास

OnePlus 15 बोनस ड्रॉप गिफ्ट

कंपनी के वेबसाइट से ग्राहक 249 रुपये का बोनस गिफ्ट कोड खरीद सकते हैं। इसमें 2,999 रुपये का वनप्लस 27W फ्रीजिंग पॉइंट मैग्नेटिक कूलर और 999 रुपये का दो साल का बैटरी प्रोटेक्शन प्लान शामिल है, यानी ग्राहकों को करीब 4000 रुपये के फ्री गिफ्ट मिलेंगे। फोन पर लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी भी मिलेगी।