OnePlus 15 के साथ मिलेंगे ₹4000 के फ्री गिफ्ट्स, पहली सेल इस दिन; यह है खास

OnePlus 15 भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। कंपनी ने इसकी भारतीय लॉन्च डेट और फर्स्ट सेल डेट की घोषणा कर दी है। कंपनी ने बोनस ड्रॉप गिफ्ट कोड की सेल भी लाइव कर दी है, जिसके साथ ग्राहकों को 4000 रुपये के फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे। फोन में क्या होगा खास, चलिए जानते हैं

Arpit SoniFri, 31 Oct 2025 08:15 PM
OnePlus 15 की इंडिया लॉन्च और सेल डेट

वनप्लस ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय बाजार में OnePlus 15 स्मार्टफोन 13 नवंबर को शाम 7 बजे लॉन्च होगा और 8 बजे से यब बिक्री के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। फोन की तीन कलर्स - एब्सोल्यूट ब्लैक, मिस्टी पर्पल और सैंड ड्यून में लॉन्च किया जाएगा।

OnePlus 15 &nbsp;बोनस ड्रॉप गिफ्ट

कंपनी के वेबसाइट से ग्राहक 249 रुपये का बोनस गिफ्ट कोड खरीद सकते हैं। इसमें 2,999 रुपये का वनप्लस 27W फ्रीजिंग पॉइंट मैग्नेटिक कूलर और 999 रुपये का दो साल का बैटरी प्रोटेक्शन प्लान शामिल है, यानी ग्राहकों को करीब 4000 रुपये के फ्री गिफ्ट मिलेंगे। फोन पर लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी भी मिलेगी।

OnePlus 15 का प्रोसेसर

कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह भारत का पहला फोन है जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ आएगा। यह दुनिया का सबसे तेज मोबाइल सीपीयू है। फोन में सबसे एडवांस AI मिलेगा और यह ऑक्सीजन ओएस 16 के साथ आएगा।

OnePlus 15 में तगड़ा कैमरा

फोन में डिटेलमैक्स इंजन के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा है। इसमें 50-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सेल का ही टेलीफोटो लेंस है। सेल्फी के लिए, 32-मेगापिक्सेल कैमरा मिलेगा। रियर कैमरा सेटअप 30fps पर 8K रिजॉल्यूशन तक के वीडियो शूट कर सकता है।

OnePlus 15 में बड़ा और मजबूत डिस्प्ले

इसमें 6.78 इंच का थर्ड-जेनरेशन BOE फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 1.5K रिजॉल्यूशन, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 330 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट और 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी है। स्क्रीन 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और 1.07 बिलियन कलर्स को भी सपोर्ट करती है।

OnePlus 15 में फास्ट चार्जिंग और बड़ी &nbsp;बैटरी

वनप्लस 15 के चीनी वेरिएंट में 7300mAh की बैटरी है, जो 120W सुपर फ्लैश चार्ज वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस फ्लैश चार्ज सपोर्ट करती है। भारत में भी यह इतनी है बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड के साथ आ सकता है।

OnePlus 15 की कीमत

चीन में, वनप्लस 15 की शुरुआती कीमत 3,999 युआन (लगभग 50,000 रुपये) है। यह कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की है। इसके 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वाले टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 5,399 युआन (लगभग 67,000 रुपये) है।

