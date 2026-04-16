बड़ा मौका! ₹10,000 सस्ता मिल रहा OnePlus का 50MP नो-शेक कैमरा फोन, 6000mAh बैटरी, AI फीचर्स से लैस, यहां से खरीदें

प्रीमियम कैमरा एक्सपीरियंस

फोटोग्राफी के लिए OnePlus 13R में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का Sony LYT-700 प्राइमरी सेंसर, 50MP टेलीफोटो लेंस और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है। यह सेटअप 3x ऑप्टिकल जूम, OIS और AI फीचर्स के साथ आता है, जिससे फोटो और वीडियो दोनों शानदार आते हैं। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है