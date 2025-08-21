अब सिर्फ ₹25 में घर बैठे बनवाएं ATM जैसा नया Voter ID, टूटने-फटने की टेंशन खत्म, ऐसे करें अप्लाई

भारत में वोटर आईडी कार्ड सिर्फ चुनाव में वोट डालने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह एक अहम पहचान पत्र (ID Proof) भी है। अब तक अधिकतर लोगों के पास जो वोटर आईडी कार्ड होता था, वह कागज से बना होता था और आसानी से फट जाता था या पानी लगने से खराब हो जाता था। इस वजह से लोगों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
इसी समस्या का समाधान करने के लिए Election Commission of India (ECI) ने अब PVC Voter ID Card लॉन्च किया है। यह कार्ड बिल्कुल ATM या Debit कार्ड जैसा दिखता है और प्लास्टिक से बना होता है। इसका डिजाइन आधुनिक है और इसमें नए सिक्योरिटी फीचर्स जैसे होलोग्राम, माइक्रोटेक्स्ट और क्यूआर कोड शामिल हैं।
PVC कार्ड न सिर्फ टिकाऊ है, बल्कि इसे आसानी से जेब या पर्स में रखा जा सकता है। अब लोगों को फटे या खराब वोटर आईडी की टेंशन खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि आप इसे घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और Election Commission इसे आपके पते पर भेज देगा।
जिनके पास पहले से वोटर आईडी है और नया PVC कार्ड चाहते हैं। नए वोटर्स जिनका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है। अगर आपका पुराना कार्ड फट गया, गुम हो गया या खराब हो गया है।
PVC Voter ID पाने के लिए आपको Election Commission की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा: Step 1: सबसे पहले www.nvsp.in पर जाएं।
Step 2: “Order PVC Voter ID” ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना EPIC नंबर (यानी वोटर आईडी नंबर) डालें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे डालें। अब आपको अपने कार्ड का प्रीव्यू दिखाई देगा। 25 रुपये का शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करें। पेमेंट सफल होने के बाद आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा। Election Commission 15 दिनों के भीतर यह कार्ड आपके पते पर डिलीवर कर देगा।
ATM या Debit कार्ड जैसा होगा। टिकाऊ PVC (प्लास्टिक) से बना होगा। आकर्षक कलर प्रिंटिंग के साथ। होलोग्राम, माइक्रोटेक्स्ट और सिक्योरिटी पैटर्न। आसानी से पर्स या जेब में रखने लायक। अब ID कार्ड बार-बार खराब होने पर नया बनवाने की झंझट नहीं होगी। आपका एक स्मार्ट और टिकाऊ कार्ड मिलेगा जो कई साल चलेगा।