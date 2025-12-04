Nothing Phone 3a Lite की पहली सेल कल, 20 हजार से कम में मिलेगा फोन, यह है खास

भारत में Nothing Phone 3a Lite की कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 20,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की की कीमत 22,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर्स के तहत, ग्राहक 128GB वेरिएंट को 19,999 रुपये और 256GB वेरिएंट को 21,999 रुपये की प्रभावी कीमतों पर खरीद सकते हैं। यह तीन कलर्स - ब्लैक, ब्लू और व्हाइट में उपलब्ध है। यह 5 दिसंबर को Flipkart, Vijay Sales, Croma और पूरे भारत के सभी बड़े रिटेल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
फोन में 6.77-इंच की फुल एचडी प्लस (1080x2392 पिक्सेल) फ्लेक्सिबल एमोलेड स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, पीक ब्राइटनेस (HDR) 3000 निट्स, पिक्सल डेंसिटी 387, और डिमिंग 2,160 हर्ट्ज है। फोन के फ्रंट और बैक पैनल पर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है।
डुअल (नैनो+नैनो) सिम सपोर्ट के साथ आने वाला यह फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड नथिंग ओएस 3.5 पर चलता है। यह फोन तीन बड़े Android अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलने के लिए एलिजिबल है।
फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 प्रो चिपसेट है, जो 8GB रैम और 256GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ आता है। यह 8GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट करता है और माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।
फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS और EIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 119.5-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू (FoV) वाला 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और एक तीसरा सेंसर है। सेल्फी के लिए, फोन में 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। कैमरा फीचर्स में अल्ट्रा XDR फोटो, पोर्ट्रेट मोड, ऑटो टोन, नाइट मोड, मैक्रो मोड और मोशन कैप्चर शामिल हैं। रियर कैमरा 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग और 1080p 120fps स्लो-मोशन रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है।
नथिंग फोन 3a लाइट में कनेक्टिविटी ऑप्शन में वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस शामिल हैं। इसमें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है।
नथिंग फोन 3a लाइट में 5000mAh की बैटरी है जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह 5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 199 ग्राम वजनी इस फोन का साइज 164×78×8.3 एमएम है।