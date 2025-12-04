Nothing Phone 3a Lite की पहली सेल कल, 20 हजार से कम में मिलेगा फोन, यह है खास

कीमत, बैंक ऑफर और पहली सेल

भारत में Nothing Phone 3a Lite की कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 20,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की की कीमत 22,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर्स के तहत, ग्राहक 128GB वेरिएंट को 19,999 रुपये और 256GB वेरिएंट को 21,999 रुपये की प्रभावी कीमतों पर खरीद सकते हैं। यह तीन कलर्स - ब्लैक, ब्लू और व्हाइट में उपलब्ध है। यह 5 दिसंबर को Flipkart, Vijay Sales, Croma और पूरे भारत के सभी बड़े रिटेल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।