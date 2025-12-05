सेल शुरू: 20 हजार से कम में लें Nothing Phone 3a Lite, 6 साल तक मिलेंगे अपडेट

कीमत, बैंक ऑफर और पहली सेल

भारत में नथिंग फोन 3a लाइट की कीमत 8GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए 20,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, 256GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। हालांकि, ग्राहक ICICI बैंक और वनकार्ड बैंक ऑफर्स के साथ फोन को 19,999 रुपये और 21,999 रुपये की रियायती कीमतों पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर क्रमशः 750 रुपये और 4,000 रुपये तक का 5 प्रतिशत कैशबैक दे रहा है। खरीदार अपने पुराने स्मार्टफोन को 17,250 रुपये तक में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। स्मार्टफोन अब फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स, क्रोमा और अन्य ऑफलाइन रिटेलर्स के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध है। नथिंग फोन 3a लाइट ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर में उपलब्ध है।