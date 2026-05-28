देसी ब्रांड लाया स्टाइलिश लुक और 45 दिनों तक चलने वाली स्मार्टवॉच-ईयरबड्स, कीमत भी बजट में

कीमत और उपलब्धता

ALT Watch 1, ALT Buds Open, और ALT Clip, Chosen Orange, Chosen Blue, Chosen Black, Chosen Beige, Chosen Blue (Light), और Chosen Green कलर ऑप्शन में मिलेंगे। इसकी प्री-बुकिंग कंपनी की वेबसाइट gonoise.com, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर शुरू हो चुकी है। ये प्रोडक्ट 16 जून से खरीदने के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। - ALT Watch 1 की लॉन्च प्राइस 5,999 रुपये है। प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को यह 4,999 रुपये में मिलेगी। - ALT Buds Open की लॉन्च प्राइस 4,499 रुपये है। प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को यह 3,999 रुपये में मिलेगा। - ALT Clip की लॉन्च प्राइस 4,499 रुपये है। प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को यह 3,999 रुपये में मिलेगा। - कंपनी का कहना है कि ALT Buds और ALT Buds (S) बाद में उपलब्ध होंगे।