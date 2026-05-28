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देसी ब्रांड लाया स्टाइलिश लुक और 45 दिनों तक चलने वाली स्मार्टवॉच-ईयरबड्स, कीमत भी बजट में

Noise ने भारत में ALT इकोसिस्टम की घोषणा की है, यह एक नई डिजाइन-फर्स्ट पर्सनल टेक्नोलॉजी सीरीज है जो उन यूजर्स के लिए बनाई गई है जो स्टैंडर्ड वन-साइज-फिट्स-ऑल डिवाइस से आगे की चीजें ढूंढ रहे हैं। सीरीज में स्मार्टवॉच और ईयरबड्स शामिल हैं, जो एकदम यूनिक डिजाइन के साथ आते हैं। देखें कीमत और खासियत…

Arpit SoniMay 28, 2026 03:47 pm IST
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Noise ALT Watch 1

ALT Watch 1 एक गोल डायल वाली स्मार्टवॉच है जो गोल शेप और बेहतरीन डिजाइन आर्किटेक्चर के साथ आती है। इस स्मार्टवॉच को रेड डॉट डिजाइन अवॉर्ड 2026 मिला है। इस स्मार्टवॉच में 1.32 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, घूमने वाला क्राउन और एल्यूमीनियम फ्रेम है। Noise AI से चलने वाली ALT Watch 1, AI ट्रांसक्रिप्शन, AI से चलने वाली हेल्थ इनसाइट्स और पर्सनलाइज्ड वॉच फेस बनाने के लिए AI प्लेग्राउंड को सपोर्ट करती है। इस स्मार्टवॉच में बिल्ट-इन GPS, एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग और स्ट्रावा, गूगल फिट और ऐप्पल हेल्थ के साथ कम्पैटिबिलिटी भी है। कंपनी का दावा है कि यह फुल चार्ज में 14 दिनों तक चलेगी।

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Noise ALT Buds Open

ALT बड्स ओपन, ओपन-ईयर ईयरबड्स हैं जिन्हें लंबे समय तक कंफर्ट और आस-पास की चीजों का ध्यान रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इन ईयरबड्स को रेड डॉट डिजाइन अवॉर्ड 2026 भी मिला है। ईयरबड्स में लिक्विड सिलिकॉन हुक और फ्लेक्सिबल मेमोरी वायर कोर का इस्तेमाल होता है, जिसे बिना किसी दबाव या थकान के मूवमेंट के दौरान कान के चारों ओर नैचुरली फिट होने के लिए डिजाइन किया गया है। फीचर्स में LHDC कोडेक के साथ हाई-रेस ऑडियो, 35 घंटे तक का प्लेबैक, इंस्टाचार्ज सपोर्ट, क्वाड-माइक कॉलिंग, AI-पावर्ड असिस्टेंस, डुअल-डिवाइस पेयरिंग और नॉइज ऑडियो ऐप सपोर्ट शामिल हैं।

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Noise ALT Clip

ALT क्लिप कंपनी की ओपन-वियरेबल ऑडियो रेंज को एक कॉम्पैक्ट क्लिप-ऑन डिजाइन के साथ बढ़ाता है, जो रोजाना हल्के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। डिवाइस में LHDC कोडेक के साथ हाई-रेज ऑडियो, डुअल मैग्नेटिक ड्राइवर, डुअल पेयरिंग सपोर्ट, AI-इनेबल्ड फीचर, कॉलिंग सपोर्ट, नॉइज ऑडियो ऐप सपोर्ट और 28 घंटे तक का टोटल प्लेबैक है।

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Noise ALT Buds

ALT बड्स को ALT इकोसिस्टम में प्रीमियम इन-ईयर ईयरबड्स के तौर पर पेश किया गया है। ईयरबड्स में 35dB एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, स्पैटियल ऑडियो, ब्लूटूथ 6.0 कनेक्टिविटी, क्वाड-माइक कॉलिंग सपोर्ट और 45 घंटे तक की बैटरी लाइफ है। मेटैलिक फिनिश ऑप्शन इस सीरीज की डिजाइन-फोकस्ड पहचान को और मजबूत करते हैं।

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Noise ALT Buds (S)

ALT बड्स (S) को ALT इकोसिस्टम में एंट्री-लेवल ईयरबड्स के तौर पर पेश किया गया है। इन ईयरबड्स में 45 घंटे तक का प्लेबैक, ब्लूटूथ 6.0, 11 एमएम ड्राइवर, क्वाड-माइक सपोर्ट और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर हैं।

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कीमत और उपलब्धता

ALT Watch 1, ALT Buds Open, और ALT Clip, Chosen Orange, Chosen Blue, Chosen Black, Chosen Beige, Chosen Blue (Light), और Chosen Green कलर ऑप्शन में मिलेंगे। इसकी प्री-बुकिंग कंपनी की वेबसाइट gonoise.com, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर शुरू हो चुकी है। ये प्रोडक्ट 16 जून से खरीदने के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। - ALT Watch 1 की लॉन्च प्राइस 5,999 रुपये है। प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को यह 4,999 रुपये में मिलेगी। - ALT Buds Open की लॉन्च प्राइस 4,499 रुपये है। प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को यह 3,999 रुपये में मिलेगा। - ALT Clip की लॉन्च प्राइस 4,499 रुपये है। प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को यह 3,999 रुपये में मिलेगा। - कंपनी का कहना है कि ALT Buds और ALT Buds (S) बाद में उपलब्ध होंगे।

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