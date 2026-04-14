अब 28 दिन नहीं, पूरे 30 दिन चलेंगे Airtel के ये 12 प्लान्स; बचेंगे पैसे मिलेगा 60GB तक डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स का मजा

डेटा वाउचर और एंटरटेनमेंट प्लान्स

Airtel ने अतिरिक्त डेटा या OTT बेनिफिट्स की जरूरत वाले प्लान्स की वैलिडिटी को भी 30 दिन कर दिया है। एयरटेल के 48 रुपए वाले प्लान में 1GB डेटा के साथ JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलता है। वहीं 100 रुपए वाले प्लान में 6GB डेटा और JioHotstar मोबाइल + टीवी एक्सेस दिया जाता है। 161 रुपए वाला प्लान 12GB डेटा देता है, लेकिन इसमें कोई OTT बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप डेटा के साथ एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो 195 रुपए वाला प्लान बेहतर है, जिसमें 12GB डेटा के साथ JioHotstar और Airtel Xstream Play का एक्सेस मिलता है। वहीं 361 रुपए वाला प्लान 50GB डेटा और 3 महीने का OTT सब्सक्रिप्शन देता है, जो हेवी यूजर्स के लिए काफी अच्छा है।