LPG सिलेंडर पर नया नियम लागू! अब बिना Aadhaar के नहीं मिलेगा सिलेंडर, घर बैठे ऐसे करें मिनटों में e-KYC

मोबाइल फोन से ही हो जाएगा LPG Aadhaar e-KYC

अच्छी बात यह है कि अब यूजर्स को इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से भी कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके LPG Aadhaar e-KYC पूरा कर सकते हैं। इसमें फेस या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आपकी पहचान की पुष्टि की जाती है। अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, तो जल्द ही इसे पूरा कर लेना बेहतर रहेगा, ताकि गैस सब्सिडी या अन्य सेवाओं में कोई दिक्कत न आए।