बड़ा अलर्ट! PAN और Aadhaar में नाम अलग हुआ तो 1 अप्रैल के बाद बंद हो जाएगा पैन कार्ड; घर बैठे 5 मिनट में करें ठीक

1 अप्रैल से एक बड़ा बदलाव होने वाला है, जो सीधे आपके PAN कार्ड के इस्तेमाल पर असर डाल सकता है। अगर आपने अब तक अपने PAN और Aadhaar की डिटेल्स को सही तरीके से चेक नहीं किया है, तो यह आपके लिए अलर्ट है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि जिन लोगों के PAN और Aadhaar में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है, उनका PAN कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ यानी बेकार किया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि आपका PAN होते हुए भी आप उसे बैंकिंग, ITR फाइलिंग या किसी भी फाइनेंशियल काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ PAN-Aadhaar लिंक होना ही काफी है, लेकिन अब नाम का मैच होना भी उतना ही जरूरी हो गया है। छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। ऐसे में 1 अप्रैल से पहले यह काम करना बेहद जरूरी है, ताकि आगे कोई दिक्कत न आए। अच्छी बात यह है कि आप यह गलती घर बैठे सिर्फ कुछ मिनटों में ठीक कर सकते हैं।
सरकार ने PAN और Aadhaar को लिंक करना जरूरी किया है ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन अब सिर्फ लिंक करना ही काफी नहीं है। अगर दोनों डॉक्युमेंट में नाम अलग-अलग है, तो सिस्टम इसे सही नहीं मानता। ऐसे मामलों में आपका PAN ‘inoperative’ यानी अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है।
अगर आपने अभी तक नाम की गलती ठीक नहीं की है, तो 1 अप्रैल के बाद आपको दिक्कत आ सकती है। आपका PAN कार्ड कई जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि आपका PAN कार्ड होते हुए भी आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाता है, तो कई काम रुक सकते हैं। आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है। लोन, क्रेडिट कार्ड और निवेश से जुड़े काम भी प्रभावित हो सकते हैं।
अगर आपके PAN और Aadhaar में नाम अलग है, तो इसे ठीक करना जरूरी है। आप यह काम घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तरीका 1: अगर Aadhaar में नाम गलत है, तो इसे ऐसे ठीक करें। सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं “Update Aadhaar” सेक्शन खोलें। अब अपना Aadhaar नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें। इसके बाद “Name Update” ऑप्शन चुनें और सही नाम भरें। अब आपको एक वैध डॉक्युमेंट अपलोड करना होगा, जैसे: PAN कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID। सबमिट करने के बाद आपको एक Update Request Number (URN) मिलेगा, जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।
अगर PAN में नाम गलत है, तो इसे ऑनलाइन ऐसे सुधारें: NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं “PAN Correction” फॉर्म खोलें। अब अपना PAN नंबर डालें और सही नाम भरें। इसके बाद जरूरी डॉक्युमेंट अपलोड करें: Aadhaar कार्ड पहचान पत्र, अब फीस भरकर फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद आपका अपडेट प्रोसेस हो जाएगा और कुछ दिनों में नया PAN कार्ड मिल जाएगा। नाम की स्पेलिंग दोनों में बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए (जैसे Kumar vs. K. नहीं चलेगा)।
जब आपका नाम दोनों जगह सही हो जाए, तो ये जरूर चेक करें: Income Tax की वेबसाइट पर जाएं “Link Aadhaar Status” चेक करें। अगर लिंक नहीं है, तो दोबारा PAN और Aadhaar लिंक करें।