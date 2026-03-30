बड़ा अलर्ट! PAN और Aadhaar में नाम अलग हुआ तो 1 अप्रैल के बाद बंद हो जाएगा पैन कार्ड; घर बैठे 5 मिनट में करें ठीक

PAN–Aadhaar में नाम mismatch ऐसे करें मिनटों में ठीक

अगर आपके PAN और Aadhaar में नाम अलग है, तो इसे ठीक करना जरूरी है। आप यह काम घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तरीका 1: अगर Aadhaar में नाम गलत है, तो इसे ऐसे ठीक करें। सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं “Update Aadhaar” सेक्शन खोलें। अब अपना Aadhaar नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें। इसके बाद “Name Update” ऑप्शन चुनें और सही नाम भरें। अब आपको एक वैध डॉक्युमेंट अपलोड करना होगा, जैसे: PAN कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID। सबमिट करने के बाद आपको एक Update Request Number (URN) मिलेगा, जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं।