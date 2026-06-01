LPG यूजर्स ध्यान दें! अब बिना इस Code के नहीं मिलेगा Bharatgas का Commercial गैस सिलेंडर, बदल गए डिलीवरी के रूल्स

OTP Verification की तरह है DAC कोड

अब Commercial LPG सिलेंडर की डिलीवरी पहले जैसी नहीं होगी। ग्राहक को सिलेंडर मिलने के बाद एक खास DAC Code शेयर करना होगा, तभी डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। यह सिस्टम काफी हद तक OTP Verification की तरह काम करेगा। कंपनी का कहना है कि इससे गलत डिलीवरी, फर्जी एंट्री और ग्राहकों से जुड़ी शिकायतों को कम करने में मदद मिलेगी। यह सुविधा खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों और दूसरे Commercial LPG Users के लिए शुरू की गई है।