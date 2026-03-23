LPG यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट! अब बिना OTP के नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, 25-45 दिन का नया नियम भी लागू

LPG डिलीवरी में ऐसे काम करता है OTP सिस्टम

OTP सिस्टम एक ऐसा तरीका है, जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि गैस सिलेंडर सही ग्राहक तक ही पहुंचे। जब आप सिलेंडर बुक करते हैं, तो डिलीवरी के समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है। डिलीवरी बॉय आपके घर आने के बाद आपसे यह OTP मांगता है और उसे अपने डिवाइस में डालकर डिलीवरी कन्फर्म करता है। जब तक OTP नहीं डाला जाता, तब तक कई जगहों पर डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाती। यह सिस्टम “Delivery Authentication Code” के नाम से भी जाना जाता है और इसे फर्जी डिलीवरी रोकने के लिए शुरू किया गया था।