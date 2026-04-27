बड़ा अपडेट! Aadhaar में DOB अपडेट के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट, घर बैठे 50 रुपए में ऐसे बदलें

How to Update Date of Birth in Aadhaar Need These Documents

आज Aadhaar हर जरूरी काम के लिए इस्तेमाल होता है चाहे बैंक खाता खोलना हो, सिम लेना हो या सरकारी योजना का फायदा लेना हो। लेकिन अगर इसमें आपकी जन्मतिथि (Date of Birth) गलत दर्ज है, तो कई काम अटक सकते हैं। ऐसे में अच्छी बात यह है कि UIDAI आपको अपनी DOB अपडेट करने की सुविधा देता है। Aadhaar में DOB सुधार कराने के लिए सही और वैध डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य है। बिना सही प्रूफ के आपका अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसे जानते हैं कैसे अपडेट करें DOB: