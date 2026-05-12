Aadhaar Card बनवाने के बदल गए नियम: अब इन नए डॉक्यूमेंट्स से होगा काम, बिना ज्यादा झंझट के बनेगा कार्ड

New Aadhaar Card Rules 2026

अगर आप नया आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं या फिर Aadhaar अपडेट करवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। UIDAI ने नए नियमों के तहत अब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी गई है ताकि लोगों को Aadhaar बनवाने में कम परेशानी हो। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें पहले सही डॉक्यूमेंट न होने की वजह से बार-बार परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की गई है ताकि हर व्यक्ति आसानी से Aadhaar बनवा सके।