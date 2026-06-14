जेल न पहुंचा दे Google Search, गलती से भी इन चीजों को मत करना सर्च, ऐसे रहें सेफ

8. समझदार बनें, सुरक्षित रहें

ऑनलाइन धोखाधड़ी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और हर दिन इसके कई मामले पढ़ने-सुनने को मिल रहे हैं। इनमें से कई स्कैम तो बस एक साधारण सर्च से ही शुरू हो जाते हैं। अगर आप सावधान नहीं हैं, तो नकली साइट्स, संदिग्ध विज्ञापन और फिशिंग जैसी चीजें आसानी से सर्च रिजल्ट में आ सकती हैं। हमेशा वेब एड्रेस को दोबारा चेक करें, क्लिक करने से पहले सोचें-समझें और हमेशा भरोसेमंद सोर्स का ही इस्तेमाल करें। गूगल बेहतरीन टूल है लेकिन इसे थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करें क्योंकि जरा सी सावधानी आपके पैसे और प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकती है।