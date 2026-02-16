Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो

अचानक है पैसों की जरूरत? Aadhaar Card से ऐसे पाएं मिनटों में Instant Loan, बिना गारंटी, बिना लंबी लाइन के

अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ Aadhaar कार्ड की मदद से घर बैठे ऑनलाइन Instant Loan के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानें पूरा प्रोसेस:

Himani GuptaFeb 16, 2026 07:51 pm IST
1/7

How to get Instant Loan Using Aadhaar Card

कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आ जाते हैं जब तुरंत पैसों की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की फीस, घर का कोई जरूरी खर्च या अचानक यात्रा। ऐसे समय में अगर आपके पास बचत कम है तो Instant Personal Loan एक आसान ऑप्शन हो सकता है। आधार कार्ड से लोन लेने में आपको बैंक में घंटों बैठने या ढेर सारा कागज पूरा करने की जरूरत नहीं होती। कई बैंक, NBFCs और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म Aadhaar आधारित e-KYC और OTP वेरिफिकेशन के जरिए जल्दी लोन अप्रूव कर देते हैं।

2/7

हर जगह से लोन लेना सुरक्षित नहीं

इतना ही नहीं, सही प्लेटफॉर्म चुना जाए तो पैसा आपके बैंक खाते में कुछ मिनटों से कुछ घंटों के अंदर क्रेडिट हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे हर जगह से लोन लेना सुरक्षित नहीं है। सही संस्थान, ब्याज दर, फीस और नियम समझना जरूरी है।

3/7

Aadhaar से लोन लेना कैसे मुमकिन

Aadhaar कार्ड आपकी पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण है। ज्यादातर बैंक और NBFC (फाइनेंस कंपनियां) Aadhaar के जरिए e-KYC करती हैं। e-KYC का मतलब है कि आपकी पहचान ऑनलाइन ही वेरिफाई हो जाती है। Aadhaar से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आता है और उसी से आपकी पहचान पक्की की जाती है। इससे लोन प्रोसेस तेज हो जाता है।

4/7

Aadhaar से Loan कौन ले सकता

हर व्यक्ति Aadhaar दिखाकर लोन नहीं ले सकता। कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आपके पास वैध Aadhaar कार्ड होना चाहिए। Aadhaar से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। आपकी नियमित आमदनी होनी चाहिए (नौकरी या खुद का काम)। अच्छा क्रेडिट स्कोर हो तो लोन जल्दी मिल सकता है। अगर आप ये शर्तें पूरी करते हैं तो आप कई डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं।

5/7

Aadhaar से लोन अप्लाई करने का Step-by-Step प्रोसेस

Step 1: सबसे पहले किसी भरोसेमंद बैंक या RBI से रजिस्टर्ड NBFC की वेबसाइट या ऐप पर जाएं। फिर वहां अपना नाम, पता, नौकरी या बिजनेस की जानकारी भरें। Aadhaar नंबर डालें और OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें। कुछ मामलों में PAN कार्ड और बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करने पड़ सकते हैं।

6/7

Step 2:

सारी जानकारी सही होने पर आपको लोन ऑफर दिखेगा। उसमें ब्याज दर, EMI और समय सीमा दी होगी। अगर शर्तें सही लगें तो आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। Approval के बाद पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह प्रोसेस कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है।

7/7

कितना मिल सकता है लोन

यह आपकी आमदनी और क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। कुछ ऐप्स 5,000 रुपये से शुरू करके 5 लाख रुपये तक का Personal Loan देती हैं। अगर आपकी सैलरी अच्छी है और क्रेडिट हिस्ट्री साफ है, तो ज्यादा रकम मिल सकती है।

Aadhaar Aadhaar Card Aadhaar Number
Hindi Newsफोटोगैजेट्सअचानक है पैसों की जरूरत? Aadhaar Card से ऐसे पाएं मिनटों में Instant Loan, बिना गारंटी, बिना लंबी लाइन के
;;;