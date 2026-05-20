Motorola Razr Fold की सेल शुरू, सीधे 10 हजार सस्ता मिल रहा फोन, 5000GB स्टोरेज भी

Motorola Razr Fold: ऑफर

सेल ऑफर के तहत, कस्टमर 10,000 रुपये का इंस्टैंट बैंक डिस्काउंट या 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस पा सकते हैं। डिस्काउंट के बाद, फोन के 12GB वेरिएंट की प्रभावी कीमत 1,39,999 रुपये और 16GB वेरिएंट की प्रभावी कीमत 1,49,999 रुपये और रेजर फोल्ड FIFA वर्ल्ड कप 26 कलेक्शन की प्रभावी कीमत 1,59,999 रुपये हो जाती है। कुछ बैंकों पर 18 महीने तक की नो कॉस्ट EMI भी है। इसके अलावा, 20 जून तक बुक-स्टाइल फोल्डेबल खरीदने वाले खरीदार एक बार फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं, जो खरीदने की तारीख से एक साल तक वैलिड रहता है। जियो यूजर्स 449 रुपये के प्लान पर ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इसमें तीन महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन, Gemini Pro प्लान के साथ 5000GB स्टोरेज और Tira, Ajio, और EaseMyTrip जैसे ब्रांड्स से एडिशनल कैशबैक और ऑफर शामिल हैं।