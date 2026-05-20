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Motorola Razr Fold की सेल शुरू, सीधे 10 हजार सस्ता मिल रहा फोन, 5000GB स्टोरेज भी

Motorola Razr Fold अब भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध है। यह ब्रांड का पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल है। फोन में 6.6-इंच का कवर डिस्प्ले और 8.1-इंच की मेन स्क्रीन है। इसमें 6,000mAh की बैटरी है। पहली सेल में फोन कई दिलचस्प ऑफर के साथ मिल रहा है। देखें कीमत और ऑफर की डिटेल

Arpit SoniMay 20, 2026 02:41 pm IST
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Motorola Razr Fold: भारत में कीमत

भारत में मोटोरोला रेजर फोल्ड के बेस 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 1,49,999 रुपये है, जबकि इसके 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 1,59,999 रुपये है। स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ, मोटोरोला ने बुक-स्टाइल फोल्डेबल का FIFA वर्ल्ड कप 26 कलेक्शन भी पेश किया है, जिसकी कीमत 1,69,999 रुपये है। मोटोरोला रेजर फोल्ड पैनटोन ब्लैकेन्ड ब्लू और पैनटोन लिली व्हाइट कलर ऑप्शन में फ्लिपकार्ट और देश भर के चुनिंदा रिटेल स्टोर पर उपलब्ध है।

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Motorola Razr Fold: ऑफर

सेल ऑफर के तहत, कस्टमर 10,000 रुपये का इंस्टैंट बैंक डिस्काउंट या 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस पा सकते हैं। डिस्काउंट के बाद, फोन के 12GB वेरिएंट की प्रभावी कीमत 1,39,999 रुपये और 16GB वेरिएंट की प्रभावी कीमत 1,49,999 रुपये और रेजर फोल्ड FIFA वर्ल्ड कप 26 कलेक्शन की प्रभावी कीमत 1,59,999 रुपये हो जाती है। कुछ बैंकों पर 18 महीने तक की नो कॉस्ट EMI भी है। इसके अलावा, 20 जून तक बुक-स्टाइल फोल्डेबल खरीदने वाले खरीदार एक बार फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं, जो खरीदने की तारीख से एक साल तक वैलिड रहता है। जियो यूजर्स 449 रुपये के प्लान पर ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इसमें तीन महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन, Gemini Pro प्लान के साथ 5000GB स्टोरेज और Tira, Ajio, और EaseMyTrip जैसे ब्रांड्स से एडिशनल कैशबैक और ऑफर शामिल हैं।

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Motorola Razr Fold: डिस्प्ले और प्रोसेसर

फोन डुअल-सिम (नैनो + नैनो/ई-सिम) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड My UX पर चलता है। यह सात साल एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड और सात साल तक के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। फोन में 6.6-इंच LTPO pOLED कवर डिस्प्ले है जिसमें 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। इनर पैनल 8.1-इंच इनर LTPO pOLED डिस्प्ले है जिसमें 2K रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 6200 निट्स पीक ब्राइटनेस और अल्ट्रा थिन ग्लास (UTG) प्रोटेक्शन है। फोन स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट से लैस है, जिसे एड्रेनो A829 GPU, 16GB तक LPDDR5X रैम और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

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Motorola Razr Fold: कैमरा और बैटरी

फोटोग्राफी के लिए, फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें 1/1.28-इंच सोनी LYTIA मेन सेंसर वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा शामिल है। इसमें कवर स्क्रीन पर 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा और इनर डिस्प्ले पर 20-मेगापिक्सेल का सेल्फी शूटर है। रियर कैमरे 30fps पर 8K, 60fps पर 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। फोन में 6000mAh की बैटरी है जो 80W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

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Motorola Razr Fold: स्लिम और लाइटवेट

फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, LTE, वाई-फाई 7, एनएफसी, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, क्यूजेडएसएस, बाईदौ, नाविक और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें IP49-रेटेड बिल्ड है। बंद होने पर इसका साइज 160.05x73.6x10.04 एमएम और खुलने पर 144.47x160.05x4.7 एमएम है। फोन का वजन 243 ग्राम है।

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