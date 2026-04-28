स्टील जैसा मजबूत और वॉटरप्रूफ Motorola Edge 70 Pro की सेल कल, मिलेगा इतना बड़ा डिस्काउंट; देखें खासियत

भारत में Motorola Edge 70 Pro के बेस वेरिएंट (8GB+256GB) की कीमत 38,999 रुपये है। इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये है। कंपनी Axis Bank और HDFC Bank कार्ड से खरीदी करने पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दे रही है। ग्राहक 2,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी चुन सकते हैं। यह फोन कल यानी 29 अप्रैल से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे Pantone Lilly White, Pantone Tea और Pantone Titan जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है।
Motorola Edge 70 Pro में 6500mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा है कि फोन 9 मिनट की चार्जिंग में दिनभर चल सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G, वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ 5.4, NFC, USB Type-C पोर्ट, GPS, GLONASS और Galileo का भी सपोर्ट मिलता है। 183 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 6.99 एमएम है।
Motorola Edge 70 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। जिसमें Sony LYT-710 सेंसर और OIS सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 122-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और ऑटोफोकस के साथ 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और एक तीसरा सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए, फ्रंट में ऑटोफोकस के साथ 50-मेगापिक्सेल कैमरा है। यह फोन 4K/60 fps तक की क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है।
Motorola Edge 70 Pro 5G में 6.8-इंच का सुपर एचडी एक्सट्रीम AMOLED डिस्प्ले है, जो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 5200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले में SGS ब्लू लाइट रिडक्शन और SGS मोटर ब्लर रिडक्शन सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं। यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68+IP69 रेटिंग के साथ आता है। फोन में MIL-STD 810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन वाली मजबूत बॉडी है।
Motorola Edge 70 Pro 5G एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हैलो यूआई पर चलता है। फोन तीन OS अपग्रेड और सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 एक्सट्रीम चिपसेट लगा है, जिसे 12GB तक LPDDR5x रैम और 256GB UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।