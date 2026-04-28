स्टील जैसा मजबूत और वॉटरप्रूफ Motorola Edge 70 Pro की सेल कल, मिलेगा इतना बड़ा डिस्काउंट; देखें खासियत

Motorola Edge 70 Pro 5G: कीमत और ऑफर

भारत में Motorola Edge 70 Pro के बेस वेरिएंट (8GB+256GB) की कीमत 38,999 रुपये है। इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये है। कंपनी Axis Bank और HDFC Bank कार्ड से खरीदी करने पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दे रही है। ग्राहक 2,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी चुन सकते हैं। यह फोन कल यानी 29 अप्रैल से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे Pantone Lilly White, Pantone Tea और Pantone Titan जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है।