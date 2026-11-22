Motorola Edge 70 Neo: चार कलर ऑप्शन

इस फोन को चार कलर्स - पैंटोन माउंटेन व्यू, पैंटोन मिल्की ब्लू, पैंटोन ग्रे लाइलैक और पैंटोन सेज में लॉन्च किया जाएगा। माउंटेन व्यू कलर में सिल्क (रेशम) जैसा फिनिश होगा, जबकि ग्रे लाइलैक वेरिएंट में एसीटेट जैसा फिनिश देखने को मिलेगा। वहीं, मिल्की ब्लू और सेज कलर ऑप्शन्स में लेदर जैसा फिनिश होगा। यह फोन कंपनी की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और देशभर के ऑथराइज्ड रिटेल आउटलेट्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।