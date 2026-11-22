इस फोन को चार कलर्स - पैंटोन माउंटेन व्यू, पैंटोन मिल्की ब्लू, पैंटोन ग्रे लाइलैक और पैंटोन सेज में लॉन्च किया जाएगा। माउंटेन व्यू कलर में सिल्क (रेशम) जैसा फिनिश होगा, जबकि ग्रे लाइलैक वेरिएंट में एसीटेट जैसा फिनिश देखने को मिलेगा। वहीं, मिल्की ब्लू और सेज कलर ऑप्शन्स में लेदर जैसा फिनिश होगा। यह फोन कंपनी की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और देशभर के ऑथराइज्ड रिटेल आउटलेट्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
फोन में 6.8 इंच का एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले होगा, जिसमें 1.5K सुपर एचडी रिजॉल्यूशन और 144Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलेगा। दावा किया गया है कि यह डिस्प्ले 5200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i से सुरक्षित रहेगा। मोटोरोला ने इस डिस्प्ले के लिए 'पैनटोन वैलिडेटेड' (Pantone Validated) और 'पैनटोन स्किनटोन वैलिडेटेड' (Pantone SkinTone Validated) सर्टिफिकेशन के बारे में भी बताया है।
फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 चिपसेट होगा, जिसके साथ 8GB तक LPDDR5X रैम मिलेगी। इस स्मार्टफोन में AI-पावर्ड रैम बूस्ट तकनीक भी दी जाएगी। थर्मल मैनेजमेंट के लिए, इस फोन में 4466 sqmm का वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम होगा, जो भारी काम के दौरान फोन को ठंडा रखने में मदद करेगा।
फोटोग्राफी के लिए, इस स्मार्टफोन में OIS और अल्ट्रा HDR सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सेल का सोनी LYT-710 प्राइमरी रियर कैमरा होगा। मोटोरोला ने कई कैमरा फीचर्स के बारे में भी बताया है, जिनमें AI-पावर्ड इमेज एन्हांसमेंट, टर्बो फ्यूजन नाइट विजन, डायनामिक नॉइज रिडक्शन, प्रो-लेवल बोकेह, HDR और AI सिग्नेचर स्टाइल शामिल हैं। फोन के फ्रंट और रियर कैमरे 4K वीडियो शूट करने में सक्षम होंगे।
कंपनी ने गूगल फोटोज के साथ इंटीग्रेशन की भी झलक दिखाई है, जिसमें 'आस्क एंड एडिट' फीचर के साथ-साथ सर्च, एडिटिंग, शेयरिंग और 'मेमोरीज' जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी का दावा है कि फोन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है और IP64 रेटिंग के साथ आएगा।
फोन 7000mAh की बैटरी पैक करेगा। मोटोरोला का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह बैटरी 53 घंटे तक चल सकती है। इसमें 45W टर्बोपावर वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।