Motorola Edge 70 Neo: डिस्प्ले और प्रोसेसर

मोटोरोला एज 70 नियो में MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी रेटिंग के साथ IP64-रेटेड डिजाइन है। फोन का फ्रेम पॉलीकार्बोनेट से बना है, जबकि इसकी स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आती है। इसमें 6.8 इंच की एमोलेड स्क्रीन है, जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 चिपसेट है, जिसे 8GB LPDDR5X रैम और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन एंड्रॉयड 16 पर काम करता है और 3 साल के ओएस अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।