यह फोन 1 दिसंबर, 2026 से फ्लिपकार्ट, मोटोरोला की वेबसाइट और प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। मोटोरोला एज 70 नियो की भारत में कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये है। कंपनी पहले 10 दिनों के लिए 3,000 रुपये की छूट की पेशकश कर रही है, जिससे फोन की प्रभावी कीमत 34,999 रुपये रह जाएगी। इसे चार कलर्स - पैनटोन ग्रे लिलाक (लाइट पिंक), पैनटोन मिल्की ब्लू (लाइट ब्लू), पैनटोन माउंटेन व्यू (डार्क ग्रीन) और पैनटोन सेज (लाइट ग्रीन) में खरीदा जा सकेगा।
मोटोरोला एज 70 नियो में MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी रेटिंग के साथ IP64-रेटेड डिजाइन है। फोन का फ्रेम पॉलीकार्बोनेट से बना है, जबकि इसकी स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आती है। इसमें 6.8 इंच की एमोलेड स्क्रीन है, जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 चिपसेट है, जिसे 8GB LPDDR5X रैम और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन एंड्रॉयड 16 पर काम करता है और 3 साल के ओएस अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।
कैमरे की बात करें तो फोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा (Sony LYTIA 710) है, साथ में 2 मेगापिक्सेल का मैक्रो लेंस भी है। सेल्फी के लिए, फोन में 32 मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन में 7 000mAh की बैटरी है, जो 45W वायर्ड चार्जिंग, 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और बायपास चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा है कि यह 27 मिनट में 50 फीसदी चार्ज हो जाता है।
यह फोन भारत में 2 दिसंबर से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 9,999 रुपये है। यह कीमत केवल सेल के पहले दिन के लिए है। इस फोन को एमराल्ड गोल्ड, इंडिगो सिल्वर और मिडनाइट गोल्ड जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है।
HMD Rise एंड्रॉयड गो पर चलता है और कंपनी का कहना है कि इसे दो साल तक क्वाटर्ली सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इसमें 6.51-इंच का डिस्प्ले है। फोन यूनिसॉक 9863A चिपसेट पर चलता है जिसे 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में सर्वम एआई शामिल है। AI प्लेटफॉर्म 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है।
कैमरे की बात करें को, इसमें 13-मेगापिक्सेल का मेन प्राइमरी कैमरा है और सेल्फी के लिए फोन में 5 मेगापिक्सेल लेंस मिलता है। फोन में टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी है। चार्जर बॉक्स में साथ आता है।