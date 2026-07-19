पहली ही सेल में ₹10000 सस्ता, कल से मिलेगा Moto का 'लग्जरी' फोन; लोहालाट बॉडी, बैटरी भी जबर्दस्त

Motorola Edge 70 Max: कीमत और ऑफर

भारत में Motorola Edge 70 Max की कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 54,999 रुपये है। वहीं, इसके टॉप-एंड वेरिएंट (जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज है) की कीमत 59,999 रुपये है। कंपनी चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड (HDFC, Axis) पर 5,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। फोन 20 जुलाई से Flipkart और मोटोरोला के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे पैनटोन एक्वा ग्रे, पैनटोन डार्क शैडो और पैनटोन आइस मेल्ट जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है। फ्लिपकार्ट एक्सचेंज पर भी 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहा है। यदि आप बैंक और एक्सचेंज बोनस दोनों का पूरा-पूरा लाभ लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फोन की कीमत को 10,000 रुपये तक कम कर सकते हैं, जिससे प्रभावी कीमत 44,999 रुपये रह जाएगी। (नोट- एक्सचेंज बोनस का अमाउंट आपके पुराने फोन के मॉडल, कंडीशन और पिनकोड पर निर्भर करता है)