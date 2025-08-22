वुडन फिनिश वाला Motorola फोन अब भारत में मचाएगा धूम, देखें फर्स्ट सेल डेट, यह है खास

कैमरा

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.8 अपर्चर और OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सोनी LYTIA 700C सेंसर है। कैमरा सेटअप में f/2.0 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम और f/2.0 अपर्चर वाला 10-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा भी है। सेल्फी के लिए फोन में f/2.0 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का कैमरा है।