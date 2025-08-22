motorola edge 60 pro walnut finish variant india sale live from 25 august via flipkart वुडन फिनिश वाला Motorola फोन अब भारत में मचाएगा धूम, देखें फर्स्ट सेल डेट, यह है खास
वुडन फिनिश वाला Motorola फोन अब भारत में मचाएगा धूम, देखें फर्स्ट सेल डेट, यह है खास

अगर आप सबसे यूनिक डिजाइन वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो मोटोरोला का स्पेशल फोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। हम बात कर रहे हैं Motorola Edge 60 Pro के Walnut Finish वेरिएंट की। इस फोन की बिक्री भारत में शुरू होने जा रही है। देखें कीमत और खासियत…

Arpit SoniFri, 22 Aug 2025 07:04 PM
1/6

पहली सेल इस दिन

Motorola Edge 60 Pro का Walnut Finish वेरिएंट भारत में 25 अगस्त से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसे Flipkart के साथ-साथ कंपनी की साइट से भी खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने इसे सबसे पहले चीन में लॉन्च किया था।

2/6

इतनी है कीमत

Flipkart पर यह फिलहाल पैनटोन डैजलिंग ब्लू, पैनटोन स्पार्कलिंग ग्रेप और पैनटोन शैडो जैसे कलर्स में उपलब्ध है। इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये, 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है।

3/6

डिस्प्ले

इसमें 6.7 इंच का 1.5K (1220×2712 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन वाला क्वाड कर्व्ड pOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, पिक्सेल डेनसिटी 446 पीपीआई और ब्राइटनेस 4,500 निट्स है। डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है।

4/6

प्रोसेसर

फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम चिपसेट से लैस है, जिसे 16GB तक LPDDR4X रैम और 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हैलो यूआई पर चलता है। फोन तीन एंड्रॉयड अपडेट और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।

5/6

कैमरा

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.8 अपर्चर और OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सोनी LYTIA 700C सेंसर है। कैमरा सेटअप में f/2.0 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम और f/2.0 अपर्चर वाला 10-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा भी है। सेल्फी के लिए फोन में f/2.0 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का कैमरा है।

6/6

बैटरी

फोन 6000mAh बैटरी पैक करता है, जो 90W टर्बोपावर फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन मिलिट्री ग्रेड (MIL-STD-810H) बिल्ड और IP68+IP69 रेटिंग के साथ आता है।

