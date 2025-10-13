Motorola का Diwali धमाका! ₹15000 से कम में खरीदें 50MP OIS कैमरा, 2 दिन की बैटरी वाले रफ एंड टफ 5G फोन्स

Motorola Smartphones at Bid Discount Under Rs 15000

Motorola के फोन्स Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025 में जबरदस्त छूट पर बेचे जा रहे हैं। इस सेल में मोटो के फोन्स को 15000 रुपए से कम में ख़रीदा जा सकता है। सेल में Moto G96 5G, Moto G86 Power, Moto G85 5G, Moto G45 5G, और Moto G35 5G अब अपने लॉन्च प्राइस से काफी कम दाम में मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इस दिवाली सेल में Motorola के कौन-कौन से फोन पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है और उनके फीचर्स क्या हैं।