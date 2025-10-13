Hindustan Hindi News
Motorola का Diwali धमाका! ₹15000 से कम में खरीदें 50MP OIS कैमरा, 2 दिन की बैटरी वाले रफ एंड टफ 5G फोन्स

Flipkart की बिग दिवाली सेल में Motorola अपने फास्टेस्ट 5G स्मार्टफोन्स को 15000 रुपए से कम में बेचा रहा है। मोटो के इन फोन्स में 50MP OIS कैमरा, 6720mAh बैटरी, मिलिट्री ग्रेड हैं:

Himani GuptaMon, 13 Oct 2025 03:46 PM
Motorola Smartphones at Bid Discount Under Rs 15000

Motorola के फोन्स Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025 में जबरदस्त छूट पर बेचे जा रहे हैं। इस सेल में मोटो के फोन्स को 15000 रुपए से कम में ख़रीदा जा सकता है। सेल में Moto G96 5G, Moto G86 Power, Moto G85 5G, Moto G45 5G, और Moto G35 5G अब अपने लॉन्च प्राइस से काफी कम दाम में मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इस दिवाली सेल में Motorola के कौन-कौन से फोन पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है और उनके फीचर्स क्या हैं।

Motorola G96 5G पर बड़ी छूट

Motorola का प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन Moto G96 5G का 8GB+128GB वेरिएंट 14,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस पर कंपनी 3,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है।

Moto G96 के खास फीचर्स

फोन में 144Hz pOLED कर्व्ड डिस्प्ले, 50MP Sony LYTIA 700C OIS सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड + मैक्रो कैमरा, और 32MP 4K सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोटो क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए इसमें motoAI और Google AI टूल्स का सपोर्ट है। फोन में 5500mAh बैटरी है।

Moto G86 Power 5G पर 3000 की छूट

अगर आप ऐसा फोन चाहते हैं जो लगातार 2 दिन चले, तो Moto G86 Power आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह फोन (8GB+128GB) वेरिएंट में ₹14,999 की फेस्टिव कीमत पर उपलब्ध है। इसकी असली कीमत ₹17,999 थी। यानी सीधा ₹3,000 का फायदा।

Moto G86 Power 5G की खासियत

फोन में 6.7 इंच की एमोलेड स्क्रीन है जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट से लैस है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हैलो यूआई पर चलता है। फोन में 50-मेगापिक्सेल सोनी LYT-600 प्राइमरी सेंसर है। सेल्फी के लिए फोन में 32-मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन में 33W टर्बोपावर सपोर्ट वाली 6720mAh की बैटरी है। यह IP68+IP69 रेटिंग के साथ आता है। इसमें MIL-STD-810H सर्टिफाइड मजबूत बिल्ड है।

Moto G45 5G

Moto G45 5G को कंपनी ने “सेगमेंट का सबसे तेज 5G स्मार्टफोन” बताया है। इसमें Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर, 13 5G बैंड्स, और विगन लेदर फिनिश दिया गया है, जिससे यह फोन प्रीमियम लुक देता है। इस फोन की ओरिजिनल कीमत ₹12,999 थी, लेकिन फेस्टिव ऑफर में यह अब ₹10,999 में उपलब्ध है। यानी आपको सीधा ₹2,000 की बचत मिलेगी।

Motorola G35 5G

Moto G35 5G इस सेल का सबसे बजट-फ्रेंडली 5G फोन है। इसमें 4GB RAM और 128GB स्टोरेज है। यह फोन विगन लेदर फिनिश के साथ आता है और फास्ट 5G कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसकी कीमत सिर्फ ₹8,999 रखी गई है, जो इसे इस सेल का सबसे किफायती 5G फोन बनाती है।

