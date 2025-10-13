Motorola का Diwali धमाका! ₹15000 से कम में खरीदें 50MP OIS कैमरा, 2 दिन की बैटरी वाले रफ एंड टफ 5G फोन्स

Motorola के फोन्स Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025 में जबरदस्त छूट पर बेचे जा रहे हैं। इस सेल में मोटो के फोन्स को 15000 रुपए से कम में ख़रीदा जा सकता है। सेल में Moto G96 5G, Moto G86 Power, Moto G85 5G, Moto G45 5G, और Moto G35 5G अब अपने लॉन्च प्राइस से काफी कम दाम में मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इस दिवाली सेल में Motorola के कौन-कौन से फोन पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है और उनके फीचर्स क्या हैं।
Motorola का प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन Moto G96 5G का 8GB+128GB वेरिएंट 14,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस पर कंपनी 3,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है।
फोन में 144Hz pOLED कर्व्ड डिस्प्ले, 50MP Sony LYTIA 700C OIS सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड + मैक्रो कैमरा, और 32MP 4K सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोटो क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए इसमें motoAI और Google AI टूल्स का सपोर्ट है। फोन में 5500mAh बैटरी है।
अगर आप ऐसा फोन चाहते हैं जो लगातार 2 दिन चले, तो Moto G86 Power आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह फोन (8GB+128GB) वेरिएंट में ₹14,999 की फेस्टिव कीमत पर उपलब्ध है। इसकी असली कीमत ₹17,999 थी। यानी सीधा ₹3,000 का फायदा।
फोन में 6.7 इंच की एमोलेड स्क्रीन है जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन है। फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट से लैस है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हैलो यूआई पर चलता है। फोन में 50-मेगापिक्सेल सोनी LYT-600 प्राइमरी सेंसर है। सेल्फी के लिए फोन में 32-मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन में 33W टर्बोपावर सपोर्ट वाली 6720mAh की बैटरी है। यह IP68+IP69 रेटिंग के साथ आता है। इसमें MIL-STD-810H सर्टिफाइड मजबूत बिल्ड है।
Moto G45 5G को कंपनी ने “सेगमेंट का सबसे तेज 5G स्मार्टफोन” बताया है। इसमें Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर, 13 5G बैंड्स, और विगन लेदर फिनिश दिया गया है, जिससे यह फोन प्रीमियम लुक देता है। इस फोन की ओरिजिनल कीमत ₹12,999 थी, लेकिन फेस्टिव ऑफर में यह अब ₹10,999 में उपलब्ध है। यानी आपको सीधा ₹2,000 की बचत मिलेगी।
Moto G35 5G इस सेल का सबसे बजट-फ्रेंडली 5G फोन है। इसमें 4GB RAM और 128GB स्टोरेज है। यह फोन विगन लेदर फिनिश के साथ आता है और फास्ट 5G कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसकी कीमत सिर्फ ₹8,999 रखी गई है, जो इसे इस सेल का सबसे किफायती 5G फोन बनाती है।