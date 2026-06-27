Moto लाया 13 इंच स्क्रीन, 10200mAh बैटरी वाला धांसू टैबलेट, मिल रहा 4000 रुपये सस्ता

Moto Pad 70 Pro: कैमरा और बैटरी

कैमरे की बात करें तो, नए मोटो पैड 70 प्रो में फ्लैशलाइट के साथ 13 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। डिवाइस में 10200mAh की बैटरी है और यह 68W चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दमदार साउंड के लिए, इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ चार JBL स्पीकर, डुअल माइक्रोफोन और मोटो पेन प्रो भी डिवाइस के साथ बंडल किया गया है। कंपनी का कहना है कि फुल चार्ज में लगातार 12.5 घंटे तक यूट्यूब वीडियो देखें जा सकते हैं और 10 मिनट की चार्जिंग में 2 घंटे का स्ट्रीमिंग टाइम मिलता है।