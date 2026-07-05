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आते ही छा जाएगा Moto का यह फोन, स्मूद डिस्प्ले के साथ मिलेगा 7000mAh बैटरी, इस दिन होगा लॉन्च

मोटोरोला 8 जुलाई को भारत में Moto G77 Power स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च से पहले, कंपनी ने माइक्रोसाइट पर फोन के लगभग सारे खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। फोन में दमदार डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ मिलेगी।

Arpit SoniJul 05, 2026 01:55 pm IST
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Moto G77 Power: बड़ा डिस्प्ले, दमदार बॉडी

मोटो G77 पावर में 6.72-इंच की एलसीडी स्क्रीन है, जिसका रिजॉल्यूशन फुल एचडी प्लस है, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और हाई ब्राइटनेस मोड में ब्राइटनेस 1050 निट्स तक है। स्क्रीन को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी गई है, साथ ही फोन में धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटेड बॉडी है। मजबूती के लिए, इसे मिलिट्री-ग्रेड MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी मिला है।

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Moto G77 Power: पावरफुल प्रोसेसर

इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ 8GB तक LPDDR4X रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। रैम बूस्ट सपोर्ट की मदद से रैम को वर्चुअली बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

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Moto G77 Power: लंबी बैटरी लाइफ

इसकी सबसे बड़ी खासियत 7000mAh की बैटरी है, जो 30W टर्बोपावर चार्जिंग और 6W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मोटोरोला का दावा है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर 59 घंटे तक चल सकती है।

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Moto G77 Power: पावरफुल कैमरा भी

फोटोग्राफी के लिए, इस फोन में OIS सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सेल का Sony LYTIA 600 मेन कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फ्रंट और रियर, दोनों कैमरे 2K रिजॉल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं।

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Moto G77 Power: साउंड भी जबर्दस्त

फोन में आउट-ऑफ-द-बॉक्स Android 16 मिलता है। कंपनी का कहना है कि यह फोन एक एंड्रॉयड OS अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। कंपनी का दावा है कि फोन में सेगमेंट का बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसमें Dolby Atmos सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। फोन में 3.5mm हेडफोन जैक, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट और सेफ्टी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है।

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Moto G77 Power: खूबसूरत कलर्स

हालांकि मोटोरोला ने अभी तक Moto G77 Power की कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऑफिशियल लिस्टिंग से यह कन्फर्म हो गया है कि यह Pantone Impenetrable, Pantone Nautical Blue, Pantone Fuchsia Red और Pantone Laurel Green कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

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