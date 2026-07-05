आते ही छा जाएगा Moto का यह फोन, स्मूद डिस्प्ले के साथ मिलेगा 7000mAh बैटरी, इस दिन होगा लॉन्च

Moto G77 Power: साउंड भी जबर्दस्त

फोन में आउट-ऑफ-द-बॉक्स Android 16 मिलता है। कंपनी का कहना है कि यह फोन एक एंड्रॉयड OS अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। कंपनी का दावा है कि फोन में सेगमेंट का बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसमें Dolby Atmos सपोर्ट के साथ स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। फोन में 3.5mm हेडफोन जैक, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट और सेफ्टी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है।