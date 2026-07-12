पहली सेल कल, इतना सस्ता मिलेगा 7000mAh बैटरी वाला Moto फोन, लिस्ट में नथिंग भी

यह फोन कल यानी 13 जुलाई से भारत में Flipkart और Motorola India के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले एकमात्र मॉडल की कीमत 25,999 रुपये है। कंपनी Axis Bank और HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है। इसके अलावा, ग्राहक 2,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी पा सकते हैं। फोन को Pantone Fuchsia Red, Pantone Impenetrable और Pantone Nautical Blue कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।
Moto G77 Power एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हैलो यूआई के साथ आता है। फोन के लिए 1 साल के ओएस अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। फोन में 6.72-इंच का फुल एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट और 1050 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। यह फोन धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है। फोन में 6nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट है, साथ में ARM Mali-G57 MP2 जीपीयू, 8GB LPDDR4x रैम और 128GB UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज भी है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की सुविधा भी है।
कैमरे की बात करें तो, Moto G77 Power में डुअल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें सोनी LYT-600 सेंसर वाला 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) का प्राइमरी कैमरा और 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। फोन के पिछले हिस्से में 2-इन-1 लाइट सेंसर भी है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32-मेगापिक्सेल (f/2.2) का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। फोन में 7000mAh की बैटरी है, जिसके बारे में दावा है कि यह 59 घंटे तक की बैटरी लाइफ देती है। फोन 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 6W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है।
यह स्मार्टफोन 14 जुलाई को भारत में Flipkart और Croma, Reliance Digital और Vijay Sales जैसे ऑफलाइन रिटेलर्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। वहीं, Nothing Phone (4b) RCB एडिशन अभी बेंगलुरु में Nothing के फ्लैगशिप स्टोर पर एक लिमिटेड ड्रॉप इवेंट के जरिए मिल रहा है। फोन ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर्स में उपलब्ध है। भारत में इसके बेस वेरिएंट (8GB+128GB) वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये से शुरू होती है। दूसरी ओर, टॉप-एंड वेरिएंट (8GB+256GB) की कीमत 38,999 रुपये है। कंपनी 7.5 प्रतिशत का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस भी दे रही है।
Nothing Phone (4b) एक डुअल-सिम फोन है जो Android 16 पर बेस्ड Nothing OS 4.1 पर चलता है। फोन तीन साल के OS अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। इसमें 6.77-इंच का फुल एचडी प्लस सैमसंग सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 1,000 हर्ट्ज का इंस्टेंट सैंपलिंग रेट, 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और AGC DT-Star 2 प्रोटेक्शन मिलता है। फोन धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है। फोन स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 चिपसेट लगा है, साथ ही एड्रेनो 810 जीपीयू, क्वालकॉम हेक्सागन NPU, क्वालकॉम AI इंजन और क्वालकॉम स्पेक्ट्रा इमेज सिग्नल प्रोसेसर भी दिए गए हैं। इस फोन में 8GB LPDDR4x रैम और 256GB तक का UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलता है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए, फोन में वेपर चैंबर कूलिंग सॉल्यूशन दिया गया है, जिसमें 4400 sqmm का हीट डिसिपेशन एरिया है।
फोन में पीछे की तरफ ग्लिफ बार इंटरफेस भी है, जिसमें 45 मिनी-एलईडी शामिल हैं। ग्लिफ बार चार इंडिविजुअल एड्रेस जोन, एक रिकॉर्डिंग लाइट, ग्लिफ टाइमर, जरूरी नोटिफिकेशन, लाइव अपडेट, वॉल्यूम इंडिकेटर, ग्लिफ टॉर्च, ग्लिफ प्रोग्रेस, फ्लिप टू ग्लिफ, फ्लिप टू रिकॉर्ड, एनएफसी इंडिकेटर, बेडटाइम शेड्यूल और कैमरा काउंटडाउन प्रदान करता है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल मेन कैमरा है, जिसमें 1/2.76-इंच सैमसंग सेंसर, 74.2-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन और ऑटोफोकस शामिल है। इसमें पीछे की तरफ 119.5-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और 1/4-इंच सेंसर के साथ 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) अल्ट्रावाइड-एंगल कैमरा भी मिलता है। फोन में 16-मेगापिक्सेल (एफ/2.4) सेल्फी कैमरा है, जिसमें 1/3-इंच सैमसंग सेंसर और 81.8-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है। फोन में 6000mAh की बैटरी है जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा किया गया है कि फोन लगभग 80 मिनट में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाएगा।