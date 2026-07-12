पहली सेल कल, इतना सस्ता मिलेगा 7000mAh बैटरी वाला Moto फोन, लिस्ट में नथिंग भी

Nothing Phone (4b): कैमरा और बैटरी

फोन में पीछे की तरफ ग्लिफ बार इंटरफेस भी है, जिसमें 45 मिनी-एलईडी शामिल हैं। ग्लिफ बार चार इंडिविजुअल एड्रेस जोन, एक रिकॉर्डिंग लाइट, ग्लिफ टाइमर, जरूरी नोटिफिकेशन, लाइव अपडेट, वॉल्यूम इंडिकेटर, ग्लिफ टॉर्च, ग्लिफ प्रोग्रेस, फ्लिप टू ग्लिफ, फ्लिप टू रिकॉर्ड, एनएफसी इंडिकेटर, बेडटाइम शेड्यूल और कैमरा काउंटडाउन प्रदान करता है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल मेन कैमरा है, जिसमें 1/2.76-इंच सैमसंग सेंसर, 74.2-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन और ऑटोफोकस शामिल है। इसमें पीछे की तरफ 119.5-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और 1/4-इंच सेंसर के साथ 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) अल्ट्रावाइड-एंगल कैमरा भी मिलता है। फोन में 16-मेगापिक्सेल (एफ/2.4) सेल्फी कैमरा है, जिसमें 1/3-इंच सैमसंग सेंसर और 81.8-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है। फोन में 6000mAh की बैटरी है जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा किया गया है कि फोन लगभग 80 मिनट में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाएगा।