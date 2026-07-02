कंफर्म: भारत में इस दिन आ रहा Moto G77 Power, इसमें 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी

स्मार्ट कनेक्ट

अलग-अलग डिवाइस पर काम करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, इस सॉफ्टवेयर में इन-बिल्ट स्मार्ट कनेक्ट की सुविधा दी गई है। इससे यूजर्स आसानी से ऐप्स को स्ट्रीम कर सकते हैं, फाइलें शेयर कर सकते हैं और फोन को कम्पैटिबल टैबलेट और Windows PC से कनेक्ट कर सकते हैं। Moto G77 Power फोन 8 जुलाई को लॉन्च के बाद Flipkart, motorola.in और ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध होगा।