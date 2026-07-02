कंफर्म: भारत में इस दिन आ रहा Moto G77 Power, इसमें 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी

इसमें 6.72-इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। स्क्रीन पैनल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से सुरक्षित है और इसमें फ्रंट कैमरे के लिए बीच में पंच-होल कटआउट दिया गया है।
बेस G77 में दिखने वाले 108 मेगापिक्सेल सेंसर के उलट, Moto G77 Power में 50 मेगापिक्सेल का Sony LYTIA 600 प्राइमरी रियर सेंसर दिया गया है। इस मेन कैमरा सेटअप के साथ 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड सेकेंडरी लेंस और इंटीग्रेटेड LED फ्लैश मॉड्यूल है, साथ ही इसमें 32 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा भी है।
एक मजबूत मल्टीमीडिया ऑप्शन के तौर पर, इस फोन में 3.5mm हेडफोन जैक दिया गया है, यह डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, Hi-Res ऑडियो सर्टिफाइड है और इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं।
इस फोन में एक "सुपर प्रीमियम डिजाइन" है, जिसमें एक अलग और थोड़ा उभरा हुआ चौकोर कैमरा आइलैंड दिया गया है। यह कम से कम तीन कलर्स में उपलब्ध होगा: एक वाइब्रेंट पिंक/मैजेंटा, एक डीप ब्लू और एक शानदार डार्क ग्रे/ब्लैक। इसकी बॉडी रोजमर्रा के इस्तेमाल के हिसाब से बनाई गई है और इसे मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड रेटिंग के साथ मजबूत बनाया गया है।
Moto G77 Power में आउट-ऑफ-द-बॉक्स Android 16 मिलेगा, जिस पर मोटोरोला का क्लीन Hello UI स्किन होगा। मोटोरोला ने इस फोन के लिए Android 17 अपडेट का वादा किया है।
अलग-अलग डिवाइस पर काम करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, इस सॉफ्टवेयर में इन-बिल्ट स्मार्ट कनेक्ट की सुविधा दी गई है। इससे यूजर्स आसानी से ऐप्स को स्ट्रीम कर सकते हैं, फाइलें शेयर कर सकते हैं और फोन को कम्पैटिबल टैबलेट और Windows PC से कनेक्ट कर सकते हैं। Moto G77 Power फोन 8 जुलाई को लॉन्च के बाद Flipkart, motorola.in और ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध होगा।