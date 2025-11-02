7000mAh बैटरी वाला Moto फोन भारत में मचाएगा धूम, इसमें 24GB रैम, कैमरा भी जबर्दस्त

फोन में दमदार स्पीकर भी

फोन MIL-810H मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन और IP64 रेटेड बिल्ड के साथ आएगा। फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आएगा। फीचर्स की बात करें तो, फोन में थ्री-फिंगर स्क्रीनशॉट, फैमिली स्पेस 3.0, और कैमरा व फ्लैशलाइट को इनेबल करने के लिए ट्विस्ट एंड चॉप जेस्चर जैसे फीचर्स होंगे। यह कंपनी के स्मार्ट कनेक्ट सूट का लाभ उठाते हुए क्रॉस-डिवाइस कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करेगा। फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आएगा।