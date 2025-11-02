7000mAh बैटरी वाला Moto फोन भारत में मचाएगा धूम, इसमें 24GB रैम, कैमरा भी जबर्दस्त

Moto G67 Power 5G भारत में 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव है, जिससे पता चलता है कि यह लॉन्च से बाद एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने इसे तीन कलर्स - ब्लू, ग्रीन और पर्पल में टीज किया है।
फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.7-इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले होगा, जो गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आएगा।
कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। फोन में 24GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलेगा। यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हैलो यूएक्स पर चलेगा। इसे एंड्रॉयड 16 तक अपडेट मिलेगा।
फोन MIL-810H मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन और IP64 रेटेड बिल्ड के साथ आएगा। फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आएगा। फीचर्स की बात करें तो, फोन में थ्री-फिंगर स्क्रीनशॉट, फैमिली स्पेस 3.0, और कैमरा व फ्लैशलाइट को इनेबल करने के लिए ट्विस्ट एंड चॉप जेस्चर जैसे फीचर्स होंगे। यह कंपनी के स्मार्ट कनेक्ट सूट का लाभ उठाते हुए क्रॉस-डिवाइस कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करेगा। फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आएगा।
कैमरे की बात करें तो, फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें सोनी LYT-600 सेंसर वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा होगा। सेल्फी के लिए, 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन के सभी कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। इसमें AI फोटो एन्हांसमेंट इंजन भी है।
फोन में सिलिकॉन-कार्बन तकनीक पर बेस्ड 7000mAh की बड़ी बैटरी होगी। कंपनी ने दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 58 घंटे तक चलेगा।