₹14,999 में 24GB रैम, 7000mAh बैटरी; पहली सेल में धूम मचाएगा Moto G67 Power 5G

Moto G67 Power 5G की कीमत और पहली सेल

फोन की पहली सेल 12 नवंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे Flipkart के अलावा मोटोरोला इंडिया की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। भारत में फोन की कीमत 15,999 रुपये से शुरू होती है। यह कीमत बेस वेरिएट (8GB+128GB) के लिए है। ऑफर में यह मॉडल 14,999 रुपये में मिलेगा। इसे तीन कलर ऑप्शन - पैनटोन पैराशूट पर्पल, पैनटोन ब्लू कुराकाओ और पैनटोन सीलेंट्रो में खरीदा जा सकेगा। इसका टॉप वेरिएंट, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है, भी बाद में उपलब्ध होगा।