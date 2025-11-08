Hindustan Hindi News
₹14,999 में 24GB रैम, 7000mAh बैटरी; पहली सेल में धूम मचाएगा Moto G67 Power 5G

Moto G67 Power 5G First Sale: मोटो G67 पावर 5G की पहली सेल अगले हफ्ते शुरू होने जा रही है। फोन कम कीमत में 24GB तक रैम, 7000mAh बैटरी और पावरफुल चिप समेत कई दिलचस्प फीचर्स प्रदान करता है। देखें फोन की कीमत और फीचर्स की डिटेल..

Arpit SoniSat, 8 Nov 2025 04:29 PM
Moto G67 Power 5G की कीमत और पहली सेल

फोन की पहली सेल 12 नवंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे Flipkart के अलावा मोटोरोला इंडिया की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। भारत में फोन की कीमत 15,999 रुपये से शुरू होती है। यह कीमत बेस वेरिएट (8GB+128GB) के लिए है। ऑफर में यह मॉडल 14,999 रुपये में मिलेगा। इसे तीन कलर ऑप्शन - पैनटोन पैराशूट पर्पल, पैनटोन ब्लू कुराकाओ और पैनटोन सीलेंट्रो में खरीदा जा सकेगा। इसका टॉप वेरिएंट, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है, भी बाद में उपलब्ध होगा।

बड़ा डिस्प्ले, मजबूत बॉडी

फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस (1080x2400 पिक्सेल) एलसीडी डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज फ्रेश रेट, 391 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 20:9 आस्पेक्ट रेशियो, HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है। फोन में मजबूती के लिए MIL-810H मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन मिलता है और धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए इसे IP64 रेटिंग दी गई है। इसमें प्लास्टिक फ्रेम और वेगन लेदर बॉडी है।

सॉफ्टवेयर सपोर्ट

मोटो का नया फोन डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है और Android 15 पर बेस्ड हैलो यूएक्स पर चलेगा। कंपनी ने वादा किया है कि फोन को Android 16 अपग्रेड मिलेगा और यह तीन साल के सिक्योरिटी पैच के लिए एलिजिबल है।

प्रोसेसर और रैम

फोन क्वालकॉम के ऑक्टा-कोर 4nm स्नैपड्रैगन 7s जेन 2 प्रोसेसर से लैस है, जिसकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 2.4GHz है। चिपसेट को एड्रेनो जीपीयू, 8GB रैम और 256GB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। रैम बूस्ट से फोन की रैम को 24GB तक बढ़ाया जा सकता है।

फोन में स्मार्ट फीचर्स भी

यह स्मार्ट कनेक्ट, थ्री-फिंगर स्क्रीनशॉट, फ्लैशलाइट चालू करने के लिए दो बार चॉप, ट्विस्ट टू ओपन कैमरा और फैमिली स्पेस 3.0 जैसे फीचर्स को सपोर्ट करेगा। फोन में Google के Gemini AI वॉयस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है।

कैमरा भी दमदार

कैमरे की बात करें तो, Moto G67 Power 5G में AI फोटो एन्हांसमेंट इंजन से लैस ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल (f/1.8) Sony LYT-600 प्राइमरी कैमरा, 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) अल्ट्रावाइड कैमरा और एक 2-इन-1 फ्लिकर कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए, 32-मेगापिक्सेल (f/2.2) का सेल्फी कैमरा है, जो एक होल-पंच कटआउट में लगा हुआ है। फोन के सभी कैमरे 4K रिजॉल्यूशन वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम हैं। यह डुअल कैप्चर, टाइमलेप्स, स्लो मोशन, नाइट विजन और गूगल लेंस को भी सपोर्ट करता है।

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग

फोन में 7000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है, जो 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज में यह 130 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम, 33 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम दे सकती है।

फोन में दमदार साउंड भी

इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी है। दमदार साउंड के लिए, इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ स्टीरियो स्पीकर सेटअप भी है। 210 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 166.23×76.5×8.6 एमएम है यानी फोन की मोटाई 8.6 एमएम है।

