आते ही छा जाएगा यह मोटो फोन, 7000mAh बैटरी के साथ मिलेगा 24GB तक रैम, दिखने में भी खूबसूरत

डिस्प्ले

कंपनी ने टीज कर दिया है कि फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आएगा। डिस्प्ले में स्मार्ट वॉटर टच, डिस्प्ले कलर बूस्ट और 1050 निट्स ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलेगा।