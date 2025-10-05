Moto G35 5G की पहली सेल कल, ₹10,999 में मिलेगा 8GB रैम मॉडल, फीचर्स भी दमदार

मोटोरोला ने कुछ दिन पहले ही Moto G35 5G का नया 8GB रैम वेरिएंट लॉन्च किया है। इसमें 128GB स्टोरेज है। ऑफर के बाद फोन को 10,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। बता दें कि, इस फोन को सबसे पहले 2024 में 4GB रैम के साथ लॉन्च किया गया था, जो वर्तामन में फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इसे ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर्स में उपलब्ध होगा।
फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। डिस्प्ले वॉटर टच टेक्नोलॉजी के साथ आता है।
फोन में, पीछे की तरफ, 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। सेल्फी के लिए, फोन में 16 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है।
फोन में यूनिसॉक T760 चिपसेट है, जो अब 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे वर्चुअल रैम के जरिए 12GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 4GB रैम के साथ भी खरीदा जा सकता है।
इसमें 5000mAh की बैटरी है, जो 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलता है। बॉक्स में 20W का चार्जर मिलेगा।
फोन IP52 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर लगे हैं। फोन 189 ग्राम वजनी है और इसकी मोटाई 7.79 एमएम है। फोन