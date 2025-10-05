Moto G35 5G की पहली सेल कल, ₹10,999 में मिलेगा 8GB रैम मॉडल, फीचर्स भी दमदार

पहली सेल

मोटोरोला ने कुछ दिन पहले ही Moto G35 5G का नया 8GB रैम वेरिएंट लॉन्च किया है। इसमें 128GB स्टोरेज है। ऑफर के बाद फोन को 10,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। बता दें कि, इस फोन को सबसे पहले 2024 में 4GB रैम के साथ लॉन्च किया गया था, जो वर्तामन में फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इसे ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर्स में उपलब्ध होगा।