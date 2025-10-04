moto g35 5g 8gb ram variant launched in india at price under 12000 8GB रैम के साथ आया मोटो का सस्ता 5G स्मार्टफोन, कीमत 12 हजार रुपये से भी कम
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स8GB रैम के साथ आया मोटो का सस्ता 5G स्मार्टफोन, कीमत 12 हजार रुपये से भी कम

8GB रैम के साथ आया मोटो का सस्ता 5G स्मार्टफोन, कीमत 12 हजार रुपये से भी कम

Moto G35 5G 8GB ram variant launched in india: कम बजट में 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो Moto G35 5G एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब कंपनी ने इसका 8GB रैम वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 12,000 रुपये से कम है। देखें कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल

Arpit SoniSat, 4 Oct 2025 12:01 PM
1/6

Moto G35 5G का 8GB वेरिएंट

Motorola ने भारत में Moto G35 5G का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। नए वेरिएंट में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। इसकी कीमत 11,999 रुपये है। बता दें कि इस फोन को सबसे पहले 2024 में 4GB+128GB कॉन्फिगरेशन के साथ लॉन्च किया गया था, जो फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है।

2/6

डिस्प्ले

फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला 6.7-इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है।

3/6

प्रोसेसर

फोन में यूनिसॉक T760 चिपसेट है, जो अब 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे वर्चुअल रैम के जरिए 12GB तक बढ़ाया जा सकता है।

4/6

बैटरी

इसमें 5000mAh की बैटरी है, जो 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलता है। बॉक्स में 20W का चार्जर मिलेगा।

5/6

कैमरा

फोन में, पीछे की तरफ, 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। सेल्फी के लिए, फोन में 16 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।

6/6

अन्य खास फीचर्स

फोन में डॉल्बी एटमॉस के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर, वॉटर-टच तकनीक और पानी व धूल से सुरक्षा के लिए IP52 रेटिंग भी है। 189 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 7.79 एमएम है।

Gadgets Hindi News Motorola Flipkart