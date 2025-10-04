8GB रैम के साथ आया मोटो का सस्ता 5G स्मार्टफोन, कीमत 12 हजार रुपये से भी कम

Motorola ने भारत में Moto G35 5G का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। नए वेरिएंट में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। इसकी कीमत 11,999 रुपये है। बता दें कि इस फोन को सबसे पहले 2024 में 4GB+128GB कॉन्फिगरेशन के साथ लॉन्च किया गया था, जो फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है।
फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला 6.7-इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है।
फोन में यूनिसॉक T760 चिपसेट है, जो अब 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे वर्चुअल रैम के जरिए 12GB तक बढ़ाया जा सकता है।
इसमें 5000mAh की बैटरी है, जो 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए इसमें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलता है। बॉक्स में 20W का चार्जर मिलेगा।
फोन में, पीछे की तरफ, 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। सेल्फी के लिए, फोन में 16 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।
फोन में डॉल्बी एटमॉस के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर, वॉटर-टच तकनीक और पानी व धूल से सुरक्षा के लिए IP52 रेटिंग भी है। 189 ग्राम वजनी इस फोन की मोटाई 7.79 एमएम है।