8GB रैम के साथ आया मोटो का सस्ता 5G स्मार्टफोन, कीमत 12 हजार रुपये से भी कम

Moto G35 5G का 8GB वेरिएंट

Motorola ने भारत में Moto G35 5G का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। नए वेरिएंट में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। इसकी कीमत 11,999 रुपये है। बता दें कि इस फोन को सबसे पहले 2024 में 4GB+128GB कॉन्फिगरेशन के साथ लॉन्च किया गया था, जो फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है।