कंफर्म, इस दिन आ रहा 7000mAh बैटरी वाला Moto G06 Power, पूरे 3 दिन चलेगी बैटरी

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Moto G06 Power आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यह फोन जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। फ्लिपकार्ट पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट और फीचर्स का खुलासा कर दिया है।

Arpit SoniSat, 4 Oct 2025 05:16 PM
इस दिन लॉन्च होगा Moto G06 Power

फ्लिपकार्ट पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने बताया कि भारत में इसे 7 अक्टूबर, दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। लिस्टिंग से हिंट मिलता है कि इसे फ्लिपकार्ट पर ही बेचा जाएगा।

कलर

कंपनी ने खुलासा कर दिया है कि फोन तीन कलर ऑप्शन्स में आएगा, जिसमें ग्रीन कलर काफी यूनिक है और यह प्रीमियम वीगन लेदर फिनिश के साथ आता है।

डिस्प्ले

कंपनी का दावा है कि इसमें सेगमेंट का सबसे बड़ा 6.88 इंच डिस्प्ले मिलेगा, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा।

बैटरी

कंपनी का दावा है कि इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी 7000 एमएएच की बैटरी मिलेगी। दावा है कि फुल चार्ज में यह बैटरी 3 दिन की बैटरी लाइफ प्रदान करेगी।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए, फोन में सेगमेंट लीडिंग 50 मेगापिक्सेल क्वाड पिक्सेल कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए, फोन में 8 मेगापिक्ेसल का कैमरा मिलेगा।

प्रोसेसर

फोन में मीडियाटेक G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर मिलेगा। फोन में फैमिली स्पेस, थिंकशील्ड प्रोटेक्शन और मोटो सिक्योर का सपोर्ट भी मिलेगा।

अन्य फीचर्स

फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटेड बिल्ड के साथ आएगा। दमदार साउंड के लिए फोन में डोल्बी एटमॉस के साथ स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलेंगे।

