Moto Buds Bass और Oneplus Nord Buds 3r की पहली सेल, इतने सस्ते मिलेंगे ईयरबड्स, देखें कीमत

मोटो बड्स बेस की कीमत 1,999 रुपये है। इनकी बिक्री देश में 8 सितंबर से शुरू होगी। इसे फ्लिपकार्ट, मोटोरोला इंडिया ई-स्टोर और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। इसे पैनटोन सर्टिफाइड ब्लू ज्वेल, डार्क शैडो और पॉसी ग्रीन जैसे कलर ऑप्शन्स में खरीदा जा सकेगा।
मोटो बड्स बास में 12.4 एमएम कम्पोजिट डायनेमिक ड्राइवर और हाई-रेज एलडीएसी ऑडियो कोडेक सपोर्ट है। ईयरबड्स ट्रांसपेरेंसी, एडाप्टिव और ऑफ मोड्स के साथ 50dB तक ANC सपोर्ट करता है। यह स्पैटियल ऑडियो और मोटो बड्स ऐप कम्पैटिबिलिटी को सपोर्ट करता है, जिससे ANC, EQ मोड्स और टच कंट्रोल कस्टमाइजेशन की सुविधा मिलती है। मोटो बड्स बास गूगल फास्ट पेयर, ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी और लो-लेटेंसी स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है। हर ईयरबड में तीन माइक्रोफोन हैं जो क्रिस्टलटॉक AI, ENC और एंटी-विंड नॉइज रिडक्शन को सपोर्ट करते हैं ताकि कॉलिंग के दौरान साफ ऑडियो क्वालिटी मिल सके।
कंपनी का दावा है कि अकेले ईयरबड्स फुल चार्ज में सात घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रदान करते है और केस के साथ इसमें कुल 48 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। 10 मिनट की चार्जिंग में यह दो घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकते हैं। यह IP54 रेटिंग के साथ आते हैं।
भारत में वनप्लस नॉर्ड बड्स 3r की कीमत 1,799 रुपये रखी गई है और यह वायरलेस हेडसेट सीमित समय के लिए 1,599 रुपये की स्पेशल कीमत पर मिलेंगे। इसे ऑरा ब्लू और ऐश ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है। इसकी बिक्री 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे वनप्लस इंडिया ई-स्टोर, वनप्लस स्टोर ऐप, वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत अन्य चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा।
वनप्लस नॉर्ड बड्स 3r 12.4 एमएम टाइटेनियम-कोटेड डायनेमिक ड्राइवर से लैस है। यूजर तीन प्रीसेट EQ मोड में से अपना पसंदादी मोड चुन सकते हैं और साउंड मास्टर EQ फीचर का उपयोग करके कस्टमाइजेबल छह-बैंड इक्वलाइजर के साथ अपने सुनने के एक्सपीरियंस को और बेहतर कर सकते हैं। ईयरफोन वनप्लस 3D ऑडियो को सपोर्ट करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक इमर्सिव 360-डिग्री साउंडस्टेज प्रदान करता है। AI पावर्ड डुअल माइक सेटअप के साथ, यह क्लियर कॉल क्वालिटी के लिए एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन प्रदान करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.4 और गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है। यह डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ आता है।
कंपनी का दावा है कि अकेले बड्स 12 घंटे का प्लेबैक दे सकते हैं और चार्जिंग केस के साथ इसमें कुल 54 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। यह TÜV रीनलैंड बैटरी हेल्थ सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसे IP55 रेटिंग दी गई है। 10 मिनट की चार्जिंग में यह 8 घंटे तक चल सकते हैं।