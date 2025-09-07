Moto Buds Bass और Oneplus Nord Buds 3r की पहली सेल, इतने सस्ते मिलेंगे ईयरबड्स, देखें कीमत

OnePlus Nord Buds 3r की खासियत

वनप्लस नॉर्ड बड्स 3r 12.4 एमएम टाइटेनियम-कोटेड डायनेमिक ड्राइवर से लैस है। यूजर तीन प्रीसेट EQ मोड में से अपना पसंदादी मोड चुन सकते हैं और साउंड मास्टर EQ फीचर का उपयोग करके कस्टमाइजेबल छह-बैंड इक्वलाइजर के साथ अपने सुनने के एक्सपीरियंस को और बेहतर कर सकते हैं। ईयरफोन वनप्लस 3D ऑडियो को सपोर्ट करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक इमर्सिव 360-डिग्री साउंडस्टेज प्रदान करता है। AI पावर्ड डुअल माइक सेटअप के साथ, यह क्लियर कॉल क्वालिटी के लिए एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन प्रदान करता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.4 और गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है। यह डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ आता है।