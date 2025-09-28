बिंदास देखें मूवी, चलता रहेगा इंटरनेट, हैवी डेटा चाहिए तो बेस्ट हैं ये सस्ते रिचार्ज

एयरटेल का 449 रुपये प्रीपेड प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 4GB डेटा औ डेली 100 एसएमएस के साथ आता है। प्लान में गूगल वन (30GB क्लाउड स्टोरेज), जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम (22+ OTTs), ऐप्पल म्यूजिक, अनलिमिटेड 5G डेटा, स्पैम कॉल/एसएमएस अलर्ट और परप्लेक्सिटी प्रो एआई सब्सक्रिप्शन जैसे एडिशनल बेनिफिट्स शामिल हैं।