बिंदास देखें मूवी, चलता रहेगा इंटरनेट, हैवी डेटा चाहिए तो बेस्ट हैं ये सस्ते रिचार्ज

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 4GB डेटा औ डेली 100 एसएमएस के साथ आता है। प्लान में गूगल वन (30GB क्लाउड स्टोरेज), जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम (22+ OTTs), ऐप्पल म्यूजिक, अनलिमिटेड 5G डेटा, स्पैम कॉल/एसएमएस अलर्ट और परप्लेक्सिटी प्रो एआई सब्सक्रिप्शन जैसे एडिशनल बेनिफिट्स शामिल हैं।
यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 3GB डेटा औ डेली 100 एसएमएस के साथ आता है। प्लान में अमेजन प्राइम लाइट, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम (22+ OTTs), अनलिमिटेड 5G डेटा, स्पैम कॉल/एसएमएस अलर्ट, फ्री हैलोट्यून्स और परप्लेक्सिटी प्रो एआई सब्सक्रिप्शन जैसे एडिशनल बेनिफिट्स शामिल हैं।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 3GB डेटा औ डेली 100 एसएमएस के साथ आता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा, जियो 9th एनिवर्सरी ऑफर और जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 3GB डेटा औ डेली 100 एसएमएस के साथ आता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा (चुनिंदा सर्किल में), ViMTV सब्सक्रिप्शन, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।
यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 3GB डेटा औ डेली 100 एसएमएस के साथ आता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा (चुनिंदा सर्किल में), ViMTV सब्सक्रिप्शन, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।