90 दिनों तक टेंशन फ्री रखेंगे ये पांच प्लान, कीमत ₹151 से शुरू; डेटा, कॉल, SMS सब मिलेगा

Jio का 899 रुपये का प्रीपेड प्लान

जियो का 899 रुपये का प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान में रोज का खर्च 9.98 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा, 20GB एक्स्ट्रा डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा बेनिफिट भी शामिल है। जियो स्पेशल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में जियो फाइनेंस, जियो हॉटस्टार, जियो होम और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस शामिल है। प्लान में 18 महीनो के लिए गूगल जेमिनी का प्रो प्लान भी शामिल है।