पहली सेल में मचेगी लूट, इतना सस्ता मिलेगा Moto का लग्जरी फोन, इसमें 50MP के चार कैमरे

Hindi Newsफोटोगैजेट्सपहली सेल में मचेगी लूट, इतना सस्ता मिलेगा Moto का लग्जरी फोन, इसमें 50MP के चार कैमरे

Motorola Signature First Sale: नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है तो आपके लिए अच्छी खबर है। मोटोरोला के लग्जरी फोन Motorola Signature की पहली सेल अगले हफ्ते शुरू हो रही है। पहली सेल में फोन ऑफर के साथ सस्ता मिलेगा। देखें पहली सेल, कीमत, ऑफर और फीचर्स की डिटेल...

Arpit SoniJan 25, 2026 02:33 pm IST
1/6

पहली सेल और कीमत

नया स्मार्टफोन भारत में 30 जनवरी से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे पैंटोन कार्बन और पैंटोन मार्टिनी ऑलिव जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा। भारत में इसकी कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 59,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये और टॉप-ऑफ-द-लाइन 16GB+1TB वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये है। ग्राहक HDFC बैंक और Axis बैंक कार्ड से 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं, या 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस चुन सकते हैं। ऑफर का लाभ लेकर इसे 54,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है।

2/6

फोन में तगड़ा डिस्प्ले

Motorola Signature एक डुअल सिम फोन है जो मोटोरोला के हैलो यूआई के साथ Android 16 पर चलता है। इस फोन में 6.8-इंच का सुपर एचडी (1,264x2,780 पिक्सेल) LTPO एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट, 6,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 450 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, डोल्बी विजन, HDR10+ कंटेंट सपोर्ट, 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो, और SGS ब्लू लाइट रिडक्शन और मोशन ब्लर रिडक्शन सर्टिफिकेशन हैं। स्क्रीन में स्मार्ट वॉटर टच फीचर भी है, जिससे यूजर्स गीली या नम उंगलियों से भी फोन चला सकते हैं।

3/6

दमदार प्रोसेसर और हैवी रैम

इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है। मोटोरोला सिग्नेचर में 16GB तक LPDDR5x रैम और 1TB तक यूएफएस 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलता है। कंपनी का दावा है कि फोन सात साल तक ओएस और सिक्योरिटी अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है।

4/6

मजबूत बॉडी, फुल वॉटरप्रुफ

कंपनी का दावा है कि फोन में धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 + IP69 रेटिंग, MIL-STD 810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 स्क्रीन प्रोटेक्शन है। इसमें एल्युमिनियम फ्रेम और कलर ऑप्शन के हिसाब से पीछे की तरफ लिनन-इंस्पायर्ड और टवील-इंस्पायर्ड फिनिश भी मिलती है।

5/6

फोन में 50MP के कुल चार कैमरे

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल (f/1.6) सोनी LYT 828 प्राइमरी लेंस है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) है। इसमें 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सेल सोनी LYT 600 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी है जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम, 100x हाइब्रिड जूम और OIS है। सेल्फी के लिए, फोन में 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) सोनी LYT 500 कैमरा है। फोन 8K/30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

6/6

फास्ट चार्जिंग के साथ तगड़ी बैटरी

फोन में 5,200mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, जो 90W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 10W वायरलेस और 5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी है। कंपनी का दावा है कि यह फोन 41 घंटे तक की बैटरी लाइफ देगा। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी पोर्ट है।

