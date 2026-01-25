पहली सेल में मचेगी लूट, इतना सस्ता मिलेगा Moto का लग्जरी फोन, इसमें 50MP के चार कैमरे

पहली सेल और कीमत

नया स्मार्टफोन भारत में 30 जनवरी से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे पैंटोन कार्बन और पैंटोन मार्टिनी ऑलिव जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा। भारत में इसकी कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 59,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये और टॉप-ऑफ-द-लाइन 16GB+1TB वेरिएंट की कीमत 69,999 रुपये है। ग्राहक HDFC बैंक और Axis बैंक कार्ड से 5,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं, या 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस चुन सकते हैं। ऑफर का लाभ लेकर इसे 54,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है।