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LPG यूजर्स ध्यान दें! 'Aadhaar नहीं तो नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर' आ रहे ऐसे कॉल-मैसेज, तो 2 मिनट में खाली हो सकता अकाउंट

भारत सरकार ने LPG गैस सिलेंडर बुकिंग स्कैम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। साइबर अपराधी फर्जी लिंक, QR Code और WhatsApp मैसेज के जरिए लोगों को ठग रहे हैं। जानिए कैसे काम करता है यह स्कैम:

Himani GuptaMay 11, 2026 05:02 pm IST
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LPG KYC and Booking Scam Alert

देशभर में LPG गैस सिलेंडर बुकिंग से जुड़े ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार और साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि साइबर अपराधी गैस सिलेंडर की कमी, जल्दी डिलीवरी और आधार KYC अपडेट का लालच देकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं।

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फर्जी वेबसाइट और QR Code के जरिए किया जा रहा फ्रॉड

इसके लिए WhatsApp, SMS, फर्जी वेबसाइट, QR Code और नकली मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कैम में बताया जा रहा है कि तुरंत LPG सिलेंडर बुक नहीं किया या एलपीजी के लिए KYC अपडेट नहीं किया तो आपको सिलेंडर मिलना बंद हो सकता है। कुछ मामलों में यूजर्स को फर्जी वेबसाइट लिंक भेजे जा रहे हैं, जबकि कई जगह नकली QR Code स्कैन करवाकर बैंक डिटेल्स और पैसे चोरी किए जा रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि लोग सिर्फ आधिकारिक ऐप और वेबसाइट के जरिए ही गैस सिलेंडर बुक करें।

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हर किसी के लिए जरूरी नहीं Aadhaar eKYC

इसके लिए WhatsApp, SMS, फर्जी वेबसाइट, QR Code और नकली मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कैम में बताया जा रहा है कि तुरंत LPG सिलेंडर बुक नहीं किया या एलपीजी के लिए KYC अपडेट नहीं किया तो आपको सिलेंडर मिलना बंद हो सकता है। कुछ मामलों में यूजर्स को फर्जी वेबसाइट लिंक भेजे जा रहे हैं, जबकि कई जगह नकली QR Code स्कैन करवाकर बैंक डिटेल्स और पैसे चोरी किए जा रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि लोग सिर्फ आधिकारिक ऐप और वेबसाइट के जरिए ही गैस सिलेंडर बुक करें।

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ऐसे काम करता है LPG Booking Scam

साइबर अपराधी सबसे पहले लोगों को SMS, WhatsApp या सोशल मीडिया के जरिए मैसेज भेजते हैं। इन मैसेज में दावा किया जाता है कि गैस सिलेंडर की भारी कमी चल रही है और तुरंत बुकिंग करनी जरूरी है। कई बार जल्दी बुक करें, सिर्फ आज का ऑफर या तुरंत सिलेंडर डिलीवरी जैसे मैसेज लिखे होते हैं ताकि लोग घबरा जाएं।

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ठग ऐसे अकाउंट से उड़ा रहे पैसे

इसके बाद यूजर्स को एक लिंक भेजा जाता है जो देखने में असली गैस कंपनी की वेबसाइट जैसा लगता है। कई मामलों में लोगों को QR Code स्कैन करने या APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही यूजर अपनी बैंक डिटेल, OTP या UPI PIN दर्ज करता है, ठग उसके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं।

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फर्जी QR Code और ऐप बन रहे बड़ा खतरा

साइबर अपराधी नकली QR Code भेजते हैं और दावा करते हैं कि इसे स्कैन करके गैस सिलेंडर बुकिंग पूरी करनी होगी। लेकिन असल में यह लोगों की बैंकिंग जानकारी चुराने का तरीका होता है। इसके अलावा कुछ स्कैमर्स नकली मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाते हैं। ये ऐप फोन में इंस्टॉल होने के बाद यूजर की निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स और OTP तक चोरी कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप हमेशा Google Play Store और Apple App Store जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करें। किसी APK फाइल या अनजान वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करना खतरनाक हो सकता है।

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Sanchar Saathi पर तुरंत करें रिपोर्ट

सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक मिले तो उसे तुरंत Sanchar Saathi प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। यह प्लेटफॉर्म साइबर फ्रॉड और फर्जी कॉल की शिकायत दर्ज करने में मदद करता है। इसके अलावा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

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