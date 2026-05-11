LPG यूजर्स ध्यान दें! 'Aadhaar नहीं तो नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर' आ रहे ऐसे कॉल-मैसेज, तो 2 मिनट में खाली हो सकता अकाउंट

फर्जी QR Code और ऐप बन रहे बड़ा खतरा

साइबर अपराधी नकली QR Code भेजते हैं और दावा करते हैं कि इसे स्कैन करके गैस सिलेंडर बुकिंग पूरी करनी होगी। लेकिन असल में यह लोगों की बैंकिंग जानकारी चुराने का तरीका होता है। इसके अलावा कुछ स्कैमर्स नकली मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाते हैं। ये ऐप फोन में इंस्टॉल होने के बाद यूजर की निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स और OTP तक चोरी कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप हमेशा Google Play Store और Apple App Store जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करें। किसी APK फाइल या अनजान वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करना खतरनाक हो सकता है।