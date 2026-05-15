सरकार ने लगाई नए LPG गैस कनेक्शन पर रोक, पुराने LPG कनेक्शन को ऐसे करें मोबाइल से ट्रांसफर, 10 मिनट में पूरा होगा काम

How to Transfer Your Existing Gas Connection Online

ईरान-अमेरिका युद्ध और होर्मुज संकट की वजह से पूरी दुनिया में एलपीजी की किल्लत बढ़ गई है। देशभर में नए एलपीजी कनेक्शन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर आपके पास या आपके नाम पर कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो आप अपने परिवार या संबंधियों के एलपीजी कनेक्शन का भी फायदा उठा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब गैस कनेक्शन ट्रांसफर कराने के लिए गैस एजेंसी के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस जैसी कंपनियों ने ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है, जिसके जरिए घर बैठे LPG कनेक्शन ट्रांसफर किया जा सकता है।