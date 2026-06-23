LPG यूजर्स के लिए जरूरी खबर, 30 जून से पहले निपटा लें ये काम, वरना अटक सकता है सिलेंडर और सब्सिडी

LPG e-KYC Deadline June 30

करोड़ों LPG यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। गैस कंपनियों और संबंधित विभागों की ओर से यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि वे 30 जून तक अपनी LPG e-KYC और Aadhaar Biometric Authentication का प्रोसेस पूरा कर लें। यह कदम लोगों की पहचान सुनिश्चित करने और गैस सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। e-KYC नहीं कराने पर गैस सब्सिडी मिलना बंद हो सकता है या सिलेंडर मिलना।