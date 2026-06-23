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LPG यूजर्स के लिए जरूरी खबर, 30 जून से पहले निपटा लें ये काम, वरना अटक सकता है सिलेंडर और सब्सिडी

LPG यूजर्स 30 जून से पहले जरूर कर लें ये काम वरना आ सकती कई सारे दिक्कतें। गैस कनेक्शन धारकों को LPG e-KYC और Aadhaar Authentication पूरा कर लें। जानिए यह क्यों जरूरी है और घर बैठे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं।

Himani GuptaJun 23, 2026 05:09 pm IST
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LPG e-KYC Deadline June 30

करोड़ों LPG यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। गैस कंपनियों और संबंधित विभागों की ओर से यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि वे 30 जून तक अपनी LPG e-KYC और Aadhaar Biometric Authentication का प्रोसेस पूरा कर लें। यह कदम लोगों की पहचान सुनिश्चित करने और गैस सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। e-KYC नहीं कराने पर गैस सब्सिडी मिलना बंद हो सकता है या सिलेंडर मिलना।

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LPG e-KYC इसलिए है जरूरी

LPG सब्सिडी का लाभ केवल सही उपभोक्ताओं को मिले। इसी वजह से Aadhaar बेस्ड वेरिफिकेशन और e-KYC प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे डुप्लीकेट कनेक्शन, गलत लाभार्थी और फर्जी दावों पर रोक लगाने में मदद मिलती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सब्सिडी सही व्यक्ति के खाते में पहुंचे और सिलेंडर सही व्यक्ति हो मिले।

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30 जून क्यों है महत्वपूर्ण

Indane गैस और HP गैस लगातार X पर पोस्ट पर यह जानकारी शेयर कर रहे हैं कि 30 जून तक e-KYC पूरा कर लें। गैस सप्लायर्स ने साफ कहा है है कि e-KYC नहीं होने पर LPG सब्सिडी मिलने में परेशानी आ सकती है। Aadhaar Biometric Authentication केवल उन उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है जिनकी e-KYC अभी लंबित है। जिन यूजर्स की e-KYC पहले से पूरी है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है।

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घर बैठे ऐसे करें LPG e-KYC

Step 1: अच्छी बात यह है कि कई उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन से भी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करना होगा। यह फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जरूरी ऐप है।

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Step 2:

इसके बाद अपनी गैस कंपनी का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें। Indane ग्राहक IndianOil One ऐप, Bharat Gas ग्राहक BharatGas ऐप और HP Gas ग्राहक HP Pay या संबंधित आधिकारिक ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

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अगर ऑनलाइन e-KYC नहीं हो रही तो क्या करें?

कुछ यूजर्स को Aadhaar Seeding या Authentication में दिक्कत आ सकती है। ऐसी स्थिति में अपने गैस एजेंसी वितरक से संपर्क करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप नजदीकी LPG वितरक के पास जाकर आधार कार्ड और संबंधित दस्तावेज दिखाकर e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कराया जा सकता है।

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मोबाइल से e-KYC करने का आसान तरीका

ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर या ग्राहक आईडी से लॉगिन करें। इसके बाद LPG e-KYC या Aadhaar Authentication विकल्प चुनें। यहां आपको आधार नंबर की पुष्टि करनी होगी और Face Authentication प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फेस स्कैन सफल होने के बाद आपकी जानकारी verify हो जाएगी।

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