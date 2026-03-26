घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में चेक करें आपके इलाके में PNG है या नहीं, यहां जानें सबसे आसान तरीका

How to Check PNG Availability in Your Area

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से LPG सिलेंडर की कम हो रही है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा मौजूद है, वहां लोगों को धीरे-धीरे LPG की जगह PNG अपनाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या आपके इलाके में PNG उपलब्ध है या नहीं? जानिए घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में PNG कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं।