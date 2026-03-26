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घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में चेक करें आपके इलाके में PNG है या नहीं, यहां जानें सबसे आसान तरीका

अगर आपके घर के पास PNG पाइपलाइन है, तो कनेक्शन लेना जरूरी है। कंपनी 3 महीने का नोटिस देगी, नहीं लेने पर LPG सप्लाई बंद हो सकती है। आपके इलाके में PNG उपलब्ध है या नहीं, इसे घर बैठे ऑनलाइन ऐसे चेक करें।

Himani GuptaMar 26, 2026 11:05 am IST
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How to Check PNG Availability in Your Area

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से LPG सिलेंडर की कम हो रही है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा मौजूद है, वहां लोगों को धीरे-धीरे LPG की जगह PNG अपनाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या आपके इलाके में PNG उपलब्ध है या नहीं? जानिए घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में PNG कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं।

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सरकार ने PNG कनेक्शन के लिए बनाया नया रूल

नए रूल के तहत गैस कंपनी पहले आपको नोटिस देगी और PNG कनेक्शन लेने के लिए करीब 3 महीने का समय देगी। अगर इस दौरान आप कनेक्शन नहीं लेते, तो आपकी LPG सप्लाई बंद की जा सकती है। यानी अब जहां पाइप गैस पहुंच चुकी है, वहां सिलेंडर पर निर्भर रहना मुश्किल हो सकता है।

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अपने इलाके में PNG उपलब्धता कैसे चेक करें?

आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पता कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है अपनी शहर की गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाना। भारत में अलग-अलग शहरों में अलग-अलग कंपनियां PNG सेवा देती हैं, जैसे Indraprastha Gas Limited (IGL), Mahanagar Gas Limited (MGL) और Adani Total Gas Limited। इनकी वेबसाइट पर “Check PNG Availability” या “Apply for PNG Connection” जैसा ऑप्शन होता है, जहां आप अपना एरिया, पिन कोड या पता डालकर तुरंत पता कर सकते हैं कि आपके इलाके में पाइप गैस उपलब्ध है या नहीं।

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अपने इलाके में IGL की उपलब्धता ऐसे चेक करें

अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं, तो IGL की वेबसाइट या ऐप के जरिए आसानी से पता कर सकते हैं। सबसे पहले IGL की आधिकारिक वेबसाइट खोलें और वहां “New Connection” या “PNG Availability” सेक्शन में जाएं। इसके बाद आपको अपना पिन कोड, एरिया या पूरा पता डालना होगा। जानकारी भरते ही स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपके इलाके में PNG उपलब्ध है या नहीं। अगर उपलब्ध है, तो वहीं से आप सीधे कनेक्शन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं।

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Mahanagar Gas Limited (MGL) में PNG उपलब्धता कैसे चेक करें

मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए MGL सेवा देता है। इसके लिए आपको MGL की वेबसाइट पर जाना होगा और “Apply for PNG Connection” या “Check Availability” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां आपको लोकेशन डिटेल्स जैसे एरिया, बिल्डिंग का नाम या पिन कोड डालना होगा। सबमिट करने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके इलाके में पाइप गैस कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं। अगर नहीं है, तो आप “Register Interest” का विकल्प चुन सकते हैं।

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Adani Total Gas Limited में PNG कैसे चेक करें

Adani Total Gas कई शहरों में PNG सेवा देता है। इसकी वेबसाइट पर जाकर “PNG Domestic Connection” या “Check Network Availability” सेक्शन में जाएं। यहां आपको अपना शहर, एरिया और पिन कोड डालना होता है। जानकारी भरने के बाद सिस्टम आपको बता देगा कि आपके इलाके में PNG नेटवर्क पहुंचा है या नहीं। अगर उपलब्ध है, तो आप तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो भविष्य के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।

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मोबाइल ऐप और कस्टमर केयर से भी करें चेक

अगर आपको वेबसाइट इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है, तो आप संबंधित गैस कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा, आप कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में PNG कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं। आपको बस अपना पता या पिन कोड बताना होता है।

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PNG अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

अगर आपके एरिया में PNG उपलब्ध है, तो आप तुरंत इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जैसे: पहचान पत्र (Aadhaar, PAN आदि), पता प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, इसके बाद कंपनी आपके घर का इंस्पेक्शन करेगी और पाइपलाइन कनेक्शन दे देगी।

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