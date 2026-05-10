ध्यान दें! आपके इलाके में PNG है तो जून से बंद हो सकता LPG सिलेंडर, इससे पहले घर बैठे ऐसे करें PNG के लिए Apply

PNG आपके इलाके में है या नहीं ये ऐसे चेक करें

IGL (Indraprastha Gas Limited), MGL (Mahanagar Gas Limited), GAIL Gas, Adani Total Gas की वेबसाइट पर आपको PNG Availability, Check Coverage या Apply for PNG जैसे ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। अपना पता और पिन कोड भरें, अब आपको अपने शहर का नाम, एरिया/लोकैलिटी, पिन कोड ऐसे मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। जानकारी भरने के बाद वेबसाइट आपको बता देगी कि आपके इलाके में PNG लाइन उपलब्ध है या नहीं। अगर सुविधा उपलब्ध होगी तो वहीं से नया PNG Connection लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।