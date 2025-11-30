खो गया ड्राइविंग लाइसेंस? घर बैठे बनवाएं नया; बिना दलाल-बिना चक्कर काटे होगा काम, जानें आसान तरीका

Driving Licence हर वाहन चालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे साथ रखना नियम है और अगर यह खो जाए, चोरी हो जाए, या किसी वजह से खराब हो जाए, तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस भी बिना DL ड्राइविंग की अनुमति नहीं देती, और गाड़ी चलते समय किसी भी समय लाइसेंस दिखाना पड़ सकता है। पहले Duplicate Driving Licence बनवाने के लिए RTO के चक्कर लगाने पड़ते थे, फॉर्म भरना, वेरिफिकेशन और कई झंझटों से गुजरना पड़ता था।
लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट Parivahan Sewa Portal के जरिए घर बैठे Duplicate Driving Licence के लिए आवेदन कर सकते हैं। न कोई लंबी लाइन, न RTO के चक्कर, और न ही किसी एजेंट पर निर्भर रहने की जरूरत। बस मोबाइल या लैपटॉप, इंटरनेट और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आपका काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा।
Duplicate Driving Licence तब बनवाया जाता है जब आपका DL खो गया हो, DL चोरी हो गया हो, DL किसी हादसे में डैमेज हो गया हो, DL फट/गंदा/अस्पष्ट हो गया हो, पुराना DL बदलवाना हो, सरकार की Parivahan Sewa Portal इस्तेमाल करके अब ये पूरा प्रोसेस घर बैठे पूरा हो जाता है। आमतौर पर Duplicate Driving Licence बनवाने की फीस: ₹200 से ₹400 के बीच होती है। राज्य के अनुसार शुल्क थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है।
ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे: DL Number (ड्राइविंग लाइसेंस नंबर), FIR/भरस्ट रिपोर्ट (यदि DL चोरी/खो गया है), Address Proof (आधार कार्ड/पैन/पासपोर्ट), Age Proof, Passport Size Photo, Signature Scan। ध्यान रहे: हर राज्य कुछ अलग दस्तावेज़ भी मांग सकता है।
Step 1: सबसे पहले सरकारी साइट खोलें: parivahan.gov.in फिर "Online Services" → "Driving Licence Related Services" पर क्लिक करें। सूची में से अपना राज्य (State) चुनें। अब मेनू में जाएं: "Apply for Duplicate DL"
अपना Driving Licence Number, Date of Birth, Issuing RTO भरें। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा इसे दर्ज करें। अब मांगे गए डॉक्यूमेंट्स जैसे FIR Copy, Address Proof, Signature, Photo अपलोड करें।
डुप्लीकेट DL की फीस ऑनलाइन UPI/Netbanking/Debit Card से भरें। फॉर्म जमा करें और रिसीट डाउनलोड कर लें। कुछ राज्यों में वेरिफिकेशन के बाद DL पोस्ट के जरिए घर भेज दिया जाता है। कुछ जगह आपको RTO जाकर बायोमेट्रिक देना पड़ सकता है।
अगर आपका Driving Licence खो गया है और आप बिना DL ड्राइव करते पकड़े जाते हैं, तो आपको: ₹5000 का जुर्माना और कई मामलों में लाईसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। इसलिए Duplicate DL बनवाना तुरंत जरूरी है।